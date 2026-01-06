La calima también pasa factura a la energía solar en la Región de Murcia

El impacto de las intrusiones de polvo sahariano no se limita a la salud pública ni a los episodios puntuales de mala calidad del aire. En una comunidad como la Región de Murcia, donde la energía solar se ha convertido en uno de los pilares de la transición energética, la calima puede convertirse también en un problema económico y técnico de primer orden. Las partículas finas que permanecen en suspensión y las que terminan depositándose sobre los paneles fotovoltaicos reducen de forma directa la captación de radiación solar y, por tanto, la producción eléctrica.

Técnicos del sector explican que tras episodios intensos de polvo sahariano la pérdida de rendimiento puede alcanzar porcentajes significativos si no se actúa con rapidez. La acumulación de partículas crea una película opaca sobre los módulos, especialmente en instalaciones situadas en zonas abiertas del interior regional y del Campo de Cartagena, donde la acción del viento facilita el depósito del polvo. A ello se suma que, en periodos de escasas precipitaciones, la limpieza natural por la lluvia es prácticamente inexistente.

Las empresas explotadoras se ven obligadas a incrementar la frecuencia de las labores de mantenimiento, con limpiezas extraordinarias que elevan los costes y reducen la rentabilidad de las plantas. En algunos casos, estas operaciones deben realizarse con agua tratada o sistemas específicos para evitar daños en los paneles, lo que añade un nuevo desafío en una región especialmente sensible al consumo hídrico.

Investigadores del Centro de Investigación HUN-REN de Astronomía y Ciencias de la Tierra de Hungría han estudiado el impacto de las tormentas de polvo del Sáhara en la generación de energía fotovoltaica en Portugal, España, Francia, Italia y Grecia, y han descubierto que estos fenómenos pueden reducir el rendimiento eléctrico hasta en un 50 por ciento.

El equipo de investigación analizó, en particular, los efectos de las tormentas de polvo del Sáhara que se produjeron entre 2019 y 2023 en la generación de energía fotovoltaica en estos cinco países del sur de Europa, utilizando datos de previsión diaria de la Plataforma de Transparencia de la Red Europea de Operaciones de sistemas de Transporte (Entso-E).

Además, estudios recientes advierten de que el polvo sahariano no transporta únicamente arena y minerales, sino también microorganismos que pueden acelerar el deterioro de las superficies y afectar a la vida útil de los equipos. Un escenario que obliga al sector a replantear estrategias de adaptación y refuerza la idea de que los efectos del cambio climático ya no son una hipótesis futura, sino una realidad cotidiana que condiciona incluso a las energías limpias llamadas a combatirlo.