06703: el primer premio de la Lotería del Niño cae en el Perolo y en Yecla

El primer premio de la Lotería de 'El Niño', con el número 06703, y muy repartido por toda España, también ha sido vendido en Yecla y San Pedro del Pinatar. En ambos casos, se han vendido un décimo en cada municipio. En este último, el premio ha sido expendido por la conocida administración del Perolo.

En Yecla se ha vendido en un comercio de la calle Rambla, el bazar Plaza San Cayetano y Bicicletas 'Ramoncico' a través de terminal. "Es superagradable dar un premio y hemos tenido mucha venta en estos últimos días", exclamaba emocionada María Martí, la hija del dueño del puesto de Administración integrada en el bazar. "Es una noticia extraordinaria poder poner el cartel de Primer Premio del Sorteo del Niño", afirma.

Asimismo, comenta que, aunque ahora mismo está cerrado el comercio por ser el día de Reyes, "hemos trasladado la fiesta a casa". "Estábamos viendo el sorteo muy emocionados, con lágrimas de alegría porque es una gran ayuda para el pueblo", indica Martí.

Sobre el número de agraciados, explica que "de momento solo hay uno confirmado, pero falta que nos digan si hay más". Por el momento, Martí se dirige "muy alegre" a imprimir el cartel en la imprenta para colocarlo en el punto de venta de lotería integrado en el bazar Plaza San Cayetano y Bicicletas 'Ramoncico'.

El segundo premio, con una cuantía de 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo), ha sido para el número 45875, mientras que el tercer premio, dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo), ha correspondido al número 32615.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 repartió este martes 6 de enero de 2026 un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son el premio de 2 millones de euros por serie, el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie. Además, el Sorteo de 'El Niño' repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.

Cada murciano ha gastado una media de 20,88 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026, por encima de la media nacional, que está en 18,77 euros, según la cifra de consignación por habitante publicada por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).