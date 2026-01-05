Concentración
Venezolanos celebran en Murcia la captura de Maduro
La concentración en la avenida Alfonso X de Murcia fue convocada por la agrupación Comando Con Venezuela, una plataforma política informal fundada y liderada por la oposición de Maduro, María Corina Machado y Edmundo González. Ambos políticos se encuentran, en estos momentos, fuera de su país. Sin embargo, desde el exterior han llamado a la movilización al pueblo venezolano, a los que residen en el país y a los que están en el exterior.
