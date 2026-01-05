¿Qué tiendas y supermercados abren en la Región de Murcia el festivo 6 de enero, Día de Reyes?

Ya está aquí la última cerebración de la Navidad, que llega a su fin, pero aún queda una fecha señalada en el calendario. Se trata del 6 de enero, festivo al celebrarse el Día de Reyes y el de la Epifanía del Señor, una jornada en la que las familias y amigos se reúnen para comer roscón, despedir las fiestas y abrir sus regalos de Reyes Magos.

Aquellos que quieran hacer alguna compra de última hora -o una devolución- lo tendrán complicado. Por ello, es aconsejable consultar si la tienda o supermercado al que vas a acudir permanecerá abierto o no.

Tiendas y centros comerciales abiertos el Día de Reyes en la Región de Murcia

El 6 de enero de 2026 es festivo nacional al celebrarse el Día de Reyes y la Epifanía del Señor, por lo que la gran mayoría de comercios de la Región de Murcia cerrarán sus puertas.

Los centros comerciales Nueva Condomina , Thader y Atalayas de Murcia, así como Parque Almenara de Lorca, abrirá únicamente los locales de restauración y ocio en horario habitual, pero la tiendas no estarán disponibles para los clientes. El centro comercial Espacio Mediterráneo de Cartagena indica en su web que está abierto todo el año excepto el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

Sí levantarán la persiana tanto las tiendas como los locales de ocio del centro comercial Dos Mares, en San Javier, que abre los 365 días del año.

Otros establecimientos como las tiendas del grupo Inditex, El Corte Inglés, Ikea o Media Markt tampoco atenderán al público el 6 de enero.

Haciendo la compra en un supermercado / L.O.

Supermerados abiertos el 6 de enero en la Región de Murcia

Como es habitual en las jornadas festivas, los supermercados de la cadena Mercadona no abrirán, al igual que los establecimientos Carrefour, que en general permanecerán cerrados en la comunidad, aunque en el caso de Carrefour Express podrían operar con horarios especiales. Para evitar confusiones, se aconseja verificar el horario de la sucursal de Carrefour más cercana en su página web.

Por su parte, la red de supermercados de la cadena Lidl también cerrarán la jornada del 6 de enero, en sintonía con los horarios que se ven reflejados a través de su buscador de tiendas .

Otro de los supermercados que no recibirán clientes el Día de Reyes será Alcampo. A través de su página web, también se pueden consultar los horarios concretos de cada establecimiento .

Lo mismo ocurrirá con las tiendas de la cadena Consum ( consulta su página web ) y los establecimientos Aldi (mira el horario de tu Aldi más cercano en su buscador).