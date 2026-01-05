Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia

Consulta los problemas de circulación este lunes debido al temporal

Joaquín Vallés

La borrasca Francis aún no está dejado precipitaciones de gran intensidad en la Región de Murcia, aunque empieza a generar las primeras incidencias. La Policía Local de Murcia ha informado del corte de la Rambla del Secano, en la pedanía de Torreagüera, ante el aumento del riesgo asociado a la inestabilidad meteorológica.

Por el momento, se trata del único vial cerrado en el municipio, mientras los servicios municipales y de emergencia mantienen la vigilancia ante la evolución del episodio.

