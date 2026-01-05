Salmuera, quitanieves y 80 efectivos preparados para actuar en el Noroeste y el Altiplano

La Consejería de Fomento e Infraestructuras garantiza la movilidad y la seguridad en la red regional de carreteras ante la previsión de nevadas y heladas, que podrían darse sobre todo en el Noroeste donde se activará a partir de las 18:00 horas un aviso amarrillo por nevadas, además de en el Altiplano y la zona de Lorca.

El dispositivo del Plan de Vialidad Invernal prevé esparcir salmuera a partir de las 16:00 horas en las vías del Altiplano como medida preventiva para mañana. Mientras que en el Noroeste ya está preparada la maquinaria y el personal en caso de que sea necesario despejar las carreteras que puedan verse afectadas.

El Gobierno regional recomienda evitar desplazamientos innecesarios desde esta tarde

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, indicó que "las labores preventivas ya se han llevado a cabo este mismo fin de semana, con la bajada de las temperaturas, ya que cuando se sitúan por debajo de los 4 grados centígrados y la humedad ambiente es elevada, se activa automáticamente el protocolo de vialidad invernal, que incluye, entre otras actuaciones, el extendido de salmuera para evitar la formación de hielo en la calzada".

Dispositivo

El operativo del Plan de Vialidad Invernal, que permanece activo desde noviembre hasta abril está preparado para actuar de forma inmediata en episodios de hielo y nieve. El dispositivo está integrado por 80 efectivos y 27 vehículos, entre los que se incluyen hasta 18 máquinas quitanieves y 9 camiones equipados con cuchilla y esparcidor de sal y salmuera, recursos que pueden complementarse con medios de los ayuntamientos en caso de necesidad.

A este despliegue se suma un acopio de 450 toneladas de sal, además de una planta de fabricación de salmuera con capacidad de 6.000 litros a la hora en Caravaca de la Cruz y otra en Mula con una producción de 15.000 litros a la hora.

García Montoro hizo un llamamiento a la prudencia a los conductores que tengan previsto circular por las zonas con mayor riesgo de nevadas. "Pedimos máxima precaución, que se adapten las velocidades a las condiciones de la vía y que se eviten los desplazamientos innecesarios en las áreas donde puedan producirse nevadas o heladas, especialmente a partir de esta tarde", señaló.

Seguimiento en tiempo real

Entre las carreteras con mayor probabilidad de verse afectadas por acumulaciones de nieve y heladas se encuentran las situadas en el Noroeste de la Región, ya que más de 133 kilómetros de estas vías están por encima de la cota de 800 metros. Aunque también podrían darse heladas en la zona del Altiplano y en Lorca.

Asimismo, el responsable de Fomento destacó la importancia de la coordinación entre los recursos del Gobierno regional y la colaboración con los ayuntamientos para responder de forma eficaz a los fenómenos meteorológicos adversos, y recordó que el operativo incorpora sistemas de digitalización que permiten el seguimiento en tiempo real de la maquinaria y los equipos, optimizando recorridos y actuaciones para proteger las carreteras regionales de la forma más eficaz posible.