El PP exige la ejecución "conjunta e inmediata" del Arco Norte para poner fin a los atascos del Nudo de Espinardo

El senador del PP por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga exigió este lunes al Gobierno de España la ejecución "conjunta e inmediata" de los dos tramos del Arco Norte de Murcia "para evitar más retrasos en la eliminación de los atascos que día a día se producen en el nudo de Espinardo", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"El propio ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reconoció en su última visita a la Región de Murcia que resulta insoportable que pasen por la zona más de 123.000 vehículos, muchos de ellos pesados, todos los días", señaló Díez de Revenga.

"Hacer uno detrás de otro únicamente sirve para retrasar aún más las soluciones"

El parlamentario popular reclamó al Ministerio del ramo que, en primer lugar, termine de una vez por todas las obras del Arco Noroeste, donde confluyen las autovías A-7 (Alicante-Puerto Lumbreras), la MU-30 (Alcantarilla-Puerto de la Cadena) y la RM-15 (Caravaca), "que deberían haber estado acabadas hace muchísimo tiempo".

Y, en segundo lugar, "que ejecute simultáneamente los dos tramos del Arco Norte, porque hacer uno detrás de otro únicamente sirve para retrasar aún más las soluciones que todos los murcianos necesitamos", añadió.

El senador murciano del PP José Ramón Díez de Revenga. / L. O.

De esta forma, "se acabaría con los insufribles atascos y retenciones que a diario perjudican a los miles de , según especificó Díez de Revenga.

"A causa de los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez y la inoperancia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, durante estas fiestas navideñas miles de ciudadanos han vuelto a sufrir interminables atascos, lo que ha generado de nuevo una gran contaminación y horas de tiempo perdido", lamentó el senador.

"Desde el Partido Popular de la Región de Murcia vamos a seguir siendo exigentes con el Gobierno de Sánchez para que dé soluciones urgentes e inmediatas a todos los habitantes de la Región de Murcia y a quienes nos visitan", concluyó.