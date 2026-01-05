Un peluche inteligente para dar voz a niños con dificultades de comunicación

Reducir la frustración de niños que tienen dificultades para expresar sus necesidades básicas es el objetivo del proyecto Peluche ConectaPeques, una iniciativa ideada por alumnas de primer curso de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) partir de una metodología de cocreación desarrollada junto a usuarios de la Asociación D’genes, entidad que apoya a familias con enfermedades raras y presta servicios de logopedia.

El proyecto se materializa en un peluche interactivo diseñado para facilitar la comunicación de los menores. El muñeco incorpora seis botones de gran tamaño con iconos universales que representan acciones cotidianas como comer, dormir, pedir ayuda o expresar afirmación o negación. Al pulsar cualquiera de ellos, el peluche verbaliza la necesidad correspondiente, con la posibilidad de personalizar los mensajes con la voz real de los padres, reforzando así la sensación de confianza y cercanía del niño.

Aplicación de móvil

La iniciativa va más allá del soporte físico. El sistema se complementa con una aplicación móvil que registra cada pulsación realizada por el menor, permitiendo a padres y cuidadores recibir avisos y llevar un seguimiento en tiempo real de sus necesidades y rutinas.

El peluche permite a los niños expresar acciones básicas y a las familias seguirlas en tiempo real desde una app

Las impulsoras del proyecto (Paula Domínguez, Paula Antón, Miriam Cortés, Vega Crespo y Ekaterina Dolaberidze) han planteado además una evolución del peluche hacia una herramienta de estimulación cognitiva, incorporando un modo educativo con retos auditivos sencillos y ejercicios de memorización de pictogramas adaptados a las capacidades del menor.

Durante la exposición del trabajo, realizada en una jornada académica junto al resto de estudiantes de la asignatura Introducción a la Ingeniería Biomédica, impartida por Joaquín Roca bajo la modalidad de Aprendizaje-Servicio, las autoras subrayaron el valor emocional del diseño. "El peluche no es solo un dispositivo, sino un objeto que los niños asocian a seguridad, cariño y compañía. Esto hace que su uso no se perciba como una herramienta médica, sino como algo emocionalmente cercano", explicaron. Un vínculo afectivo que, según destacaron, favorece el uso cotidiano del dispositivo, mejora la comunicación y contribuye a reducir la frustración de los menores.