Mejoras en el firme de la carretera del Niño de Mula y Barqueros

La Consejería de Fomento e Infraestructuras destina más de 1,2 millones a la mejora de la confortabilidad de las carreteras regionales del Niño de Mula y de la pedanía murciana de Barqueros con la licitación de sendas obras en las vías RM-B27 y RM-C1, en los términos municipales de Mula y Murcia, respectivamente.

El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, subrayó que «estos contratos ponen de manifiesto la apuesta del Ejecutivo regional por el fortalecimiento de la comunicación de las zonas rurales que forman parte de la red regional de carreteras».

La obra de la carretera RM-B27, que conecta de la autovía del Noroeste (RM-A15) desde el Niño de Mula hasta la RM-532, abarcará un tramo de cerca de cuatro kilómetros, concretamente desde el punto kilométrico 0 al 3,985, y consistirá en la rehabilitación del firme de la carretera mediante un doble tratamiento que incluirá un riego de protección. Además, se incluye la limpieza de tuberías y caños existentes, así como la instalación de una barrera bionda, el pintado de marcas viales y la reposición de la señalización vertical.

Las empresas interesadas en esta licitación, que cuenta con un presupuesto de 604.862 euros, podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de enero. La actuación en la carretera RM-C1, que une las poblaciones de Alcantarilla con la pedanía murciana de Barqueros, cuenta con un presupuesto de licitación de 603.849 euros y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 26 de enero.