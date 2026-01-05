Sucesos
Investigan a un vecino de San Pedro del Pinatar por tener varias aves silvestres protegidas en su domicilio
Su propietario no disponía de licencia de caza ni de autorización administrativa para la tenencia, cría o transporte de estas especies
L.O.
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación y ha localizado en un domicilio de San Pedro del Pinatar varias aves fringílidas. Su propietario ha sido investigado como presunto autor de delito contra la flora y la fauna.
Esta actuación se inició cuando la Guardia Civil se encontraba realizando un servicio en dicho municipio y se percató de la posible existencia de varios jilgueros en un domicilio.
A voluntad del propietario, los guardias civiles del SEPRONA accedieron al inmueble y conocieron que las aves pertenecían a una tercera persona que manifestó no disponer de licencia de caza ni de autorización administrativa para la tenencia, cría o transporte de dichas especies protegidas.
Se trata de cuatro ejemplares de aves fringílidas, algunas conocidas como jilgueros (carduelis carduelis) y otras de la misma especie.
La tenencia ilegal de jilgueros supone un grave perjuicio para la biodiversidad, recuerda el SEPRONA
El SEPRONA puso los animales a disposición del juzgado de Instrucción de San Javier e instruyó diligencias por la presunta autoría de delito relativo a la protección de la fauna, tipificado en el Código Penal, por la tenencia ilegal de aves fringílidas, en concordancia con la normativa europea y autonómica sobre conservación de aves silvestres.
La Guardia Civil recuerda que la captura, tenencia y comercialización de aves silvestres protegidas está prohibida sin la correspondiente autorización administrativa y que, este tipo de conductas, suponen un grave perjuicio para la biodiversidad.
