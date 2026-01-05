Francis riega la Región y activa la vigilancia por nieve en el Noroeste

La borrasca Francis ha recorrido de forma prácticamente completa la Región de Murcia desde el pasado domingo, dejando un episodio de lluvias continuadas que se ha intensificado especialmente desde la madrugada de este lunes. Aunque las precipitaciones han sido intermitentes en muchos municipios, la inestabilidad se ha asentado con mayor persistencia a lo largo de la jornada, que se perfila como la más lluviosa del episodio, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los registros de la Confederación Hidrográfica del Segura confirman una distribución muy repartida de las precipitaciones. Hasta el mediodía del lunes, Murcia y Alhama de Murcia habían superado los 20 litros por metro cuadrado, mientras que localidades como Pliego, Mazarrón, Cartagena, Lorca, Blanca, Alguazas o Molina de Segura rozaban cifras similares. Destacan especialmente los más de 30 litros acumulados en Pliego y su entorno, con valores significativos también en la rambla de Canalejas.

Pese a la generalización de las lluvias, la Aemet no mantiene avisos activos por precipitaciones en la Región. La atención se centra ahora en el Noroeste, donde se ha activado la alerta amarilla por nevadas desde las seis de la tarde de este lunes hasta primera hora del martes, con acumulaciones de hasta tres centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros, que puntualmente podrían descender hasta cotas de 900 a 1.000 metros.

La previsión apunta a que Francis se despedirá con mayor intensidad. Las lluvias volverán a ganar protagonismo a última hora del día y durante la noche, acompañadas de tormentas y un descenso térmico que favorecerá la aparición de nieve en zonas altas.

Formación de aguanieve en algunos de los accesos a Sierra Espuña. / CARM

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha activado su Plan Municipal de Emergencias. El alcalde ha apelado a la prudencia ciudadana y ha pedido evitar desplazamientos innecesarios, especialmente con la intención de ver la nieve. «No se esperan grandes acumulaciones, pero las carreteras secundarias y caminos rurales pueden estar en mal estado y provocar atascos o accidentes», advirtió.

Además, como medida preventiva, la Consejería de Medio Ambiente ha cerrado los accesos al Parque Regional de Sierra Espuña por Totana y Alhama de Murcia, concretamente en Las Alquerías y el cruce de La Perdiz, ante la posibilidad de nevadas.

Lluvia y frío beneficioso para el campo

Desde el sector agrario, el balance es mayoritariamente positivo. El secretario de Agricultura de UPA Murcia, Antonio Moreno, subrayó que las lluvias «están viniendo muy bien para el campo en general», al tratarse de precipitaciones continuadas y poco intensas. No obstante, reconoció dificultades en zonas como el Valle del Guadalentín, y municipios como Alhama de Murcia o Totana donde llueve "mucho y sobre mojado" y se están produciendo problemas para la recolección. Con todo, destacó que tanto el agua como el frío moderado están favoreciendo los cultivos leñosos y el secano, siempre que las temperaturas no desciendan bruscamente en las próximas horas.

"Tanto la lluvia como las temperaturas son perfectas", señala el sector agrario

Más allá de esos casos concretos, el responsable agrario destacó los beneficios para los cultivos leñosos y de secano, que afrontan este tramo del invierno con unas reservas hídricas muy necesarias tras meses de sequía. También valoró de forma positiva la llegada del frío asociado a la borrasca, siempre que no se produzcan descensos bruscos de temperatura en zonas sensibles. "En las áreas citrícolas de la Vega Baja, Vega Media o el Campo de Cartagena no se han registrado heladas dañinas", apuntó, mientras que en las zonas más altas los cultivos de hoja caduca u olivar toleran bien las bajas temperaturas.

Moreno subrayó además que este frío moderado resulta incluso beneficioso para el ciclo agrícola, ya que favorece la acumulación de horas frío y la correcta dormancia de los árboles, evitando floraciones prematuras. Solo una bajada térmica acusada en la próxima madrugada podría afectar a cultivos concretos como la alcachofa en áreas del Valle del Guadalentín. "Si no se descuelga el frío hacia esas zonas, tanto la lluvia como las temperaturas son perfectas", concluyó.

Espuma en el río Segura a su paso por Murcia tras las lluvias de este lunes / L.O.

Vuelve la espuma al río Segura a su paso por Murcia

El río Segura a su paso por Murcia vuelve a aparecer este lunes con espuma blanca, algo que viene ocurriendo cada vez que se producen episodios de lluvias en la Región.

Es habitual ver patos nadando rodeados de espuma blanca en el cauce del río en la capital murciana después de una tormenta en la zona. No son pocos los vecinos que han mostrado en repetidas ocasiones su malestar y preocupación por estos hechos.

La forma de proceder que se viene repitiendo en los últimos años por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura es la de tomar muestras para analizar el agua y comprobar si tiene algún componente contaminante.