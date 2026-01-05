Fomento: «Los papeles no paran las inundaciones»

Más allá de su alcance técnico, uno de los aspectos menos visibles pero más relevantes del Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación es su encaje en el complejo reparto de competencias entre administraciones. El POTPRI nace con un margen de actuación definido: no introduce nuevas prohibiciones ni sustituye a la legislación estatal en materia de aguas, pero sí refuerza la coherencia entre la planificación territorial y urbanística.

Desde la Consejería de Fomento se subraya que las limitaciones de usos en zonas inundables corresponden al Estado, a través de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En ese marco, el plan regional actuará como una herramienta complementaria, orientada sobre todo a los nuevos desarrollos y a la adaptación de los planes generales municipales cuando se revisen.

Su función, indican estas fuentes autonómicas, es anticipar problemas y ordenar el crecimiento mientras se ejecutan —o siguen pendientes— las grandes infraestructuras hidráulicas de defensa. El Gobierno regional insiste en que el POTPRI se sitúa en los dos últimos escalones del denominado principio de jerarquía hídrica: ordenación del territorio y concienciación ciudadana. De ahí que incorpore medidas de difusión y sensibilización, pensadas para reducir riesgos en situaciones de emergencia y mejorar la preparación de la población.

La tramitación del plan incluirá periodos de exposición pública, durante los cuales ayuntamientos, colectivos y ciudadanos podrán presentar alegaciones. No es un trámite menor: estas aportaciones suelen modificar y enriquecer los documentos finales. El Ejecutivo autonómico considera que el consenso será clave para que el POTPRI se convierta en una herramienta eficaz y asumida por todos.

Su correcta aplicación, señalan desde Fomento, permitirá ganar seguridad y coherencia en la planificación territorial, aunque recuerdan que «los papeles no paran inundaciones» si no van acompañados de inversiones estatales en infraestructuras hidráulicas. En ese equilibrio entre planificación, prevención y obra pública se jugará buena parte del éxito real del plan.