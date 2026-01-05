Borrasca Francis
Cierran dos accesos al Parque Regional de Sierra Espuña para evitar accidentes
Quedan clausurados los accesos por Las Alquerías y el cruce de La Perdiz por motivos de seguridad
L.O.
La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha procedido al cierre preventivo de los accesos al Parque Regional de Sierra Espuña por Totana y Alhama de Murcia.
En concreto, se trata del acceso por la zona de Las Alquerías, en Totana, y el del cruce de La Perdiz, en Alhama de Murcia, según informaron fuentes de la Consejería a través de las redes sociales.
El objetivo de esta medida es garantizar la seguridad y "evitar el colapso en la circulación y el riesgo de accidentes".
