Cierran dos accesos al Parque Regional de Sierra Espuña para evitar accidentes

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha procedido al cierre preventivo de los accesos al Parque Regional de Sierra Espuña por Totana y Alhama de Murcia.

En concreto, se trata del acceso por la zona de Las Alquerías, en Totana, y el del cruce de La Perdiz, en Alhama de Murcia, según informaron fuentes de la Consejería a través de las redes sociales.

El objetivo de esta medida es garantizar la seguridad y "evitar el colapso en la circulación y el riesgo de accidentes".