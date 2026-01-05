Más de 6.000 profesionales del campo murciano refuerzan su formación

En un contexto marcado por los retos del cambio climático, la modernización del sector primario y la necesidad de garantizar el relevo generacional en el campo, la formación se consolida como una herramienta clave para el futuro de la agricultura. Con este objetivo, el Gobierno regional ha reforzado durante 2025 la capacitación de los profesionales del sector agrario a través del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica (SFTT), que ha formado a un total de 6.179 alumnos en las distintas acciones desarrolladas a lo largo del año.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó que estas cifras "reflejan el esfuerzo del Gobierno regional por impulsar una agricultura moderna, sostenible e innovadora, con profesionales cada vez mejor preparados". Un objetivo que, según subrayó, resulta clave para afrontar los retos actuales del sector y garantizar su competitividad futura.

La programación formativa ha tenido como ejes prioritarios la transferencia de conocimientos, la incorporación de la innovación al ámbito agrario, la mejora de la viabilidad de las explotaciones y el apoyo a jóvenes agricultores y nuevos emprendedores. Asimismo, las acciones han contribuido a reforzar la modernización del sector y la correcta aplicación de la Política Agraria Común (PAC).

"Se trata de impulsar una agricultura moderna, sostenible e innovadora" señala Rubira

A lo largo del año se desarrollaron un total de 391 acciones formativas, de las cuales 122 fueron organizadas directamente por el SFTT e impartidas en los Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEAS). Las 269 restantes fueron ejecutadas por entidades acreditadas y supervisadas por el propio Servicio. En conjunto, se impartieron 9.887 horas de formación especializada.

Rubira subrayó que "la capacitación técnica es una herramienta imprescindible para mejorar la competitividad y garantizar el relevo generacional en el campo murciano", y remarcó la necesidad de que la formación "siga adaptándose a las necesidades reales del sector".

Los contenidos abordados abarcaron ámbitos como agricultura, ganadería, industria agroalimentaria, medio ambiente, gestión del agua, sector forestal, seguridad, sistemas de gestión y formación de formadores. También se incluyeron materias estratégicas como la innovación agraria, la mitigación del cambio climático, el control del riego y la aplicación de buenas prácticas agrícolas.

En este sentido, la consejera señaló que "estos programas permiten que nuestros profesionales sigan actualizándose y adoptando nuevas técnicas que mejoran la eficiencia y la sostenibilidad".

Lorca, Torre Pacheco y Archena, principales sedes formativas

Los municipios de Lorca, Torre Pacheco y Archena concentraron el mayor número de acciones formativas durante 2025, acogiendo algunas de las especialidades más demandadas por los profesionales del sector.

Entre los cursos con mayor número de ediciones destacaron los de 'Manejo seguro de carretillas elevadoras', 'Usuario profesional de productos fitosanitarios', 'Manejo seguro del tractor' y 'Manipulador de alimentos en el medio rural', todos ellos orientados a mejorar la seguridad, la cualificación técnica y la profesionalización del sector agrario regional.