Más de 5.000 pacientes se ponen en 'manos' del robot Da Vinci en los quirófanos de la Región

Más de 5.000 pacientes murcianos han pasado por las 'manos' del robot Da Vinci desde que se inició el programa de cirugía robótica en la Región de Murcia en octubre de 2021, una iniciativa que ha permitido dar un salto de calidad en las intervenciones que se llevan a cabo en los cuatro hospitales que cuentan con esta plataforma: Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía, de Murcia, y el Santa Lucía, de Cartagena.

La Consejería de Salud apunta a que la cirugía robótica se ha consolidado en la Región en los poco más de cuatro años que viene funcionando como una técnica menos invasiva, más segura y que contribuye a una recuperación más rápida del paciente.

Desde que iniciara su andadura en la especialidad de Urología, los usos del Da Vinci se han ido ampliando en la sanidad murciana también a Cirugía General y Ginecología, a la que se suma Otorrinolaringología, en el hospital de Cartagena. Como reto a medio plazo, los responsables sanitarios se plantean el ampliar también su uso a Cirugía Torácica y Cirugía Pediátrica, tal y como confirma a La Opinión el coordinador regional, Pablo Guzmán.

La primera operación con el robot Da Vinci de la Región de Murcia se realizó el 8 de octubre de 2021 en el Hospital Reina Sofía, intervención en la que se extirpó un tumor de próstata a un paciente de 62 años y que lideró el propio doctor Guzmán. Desde entonces ya se han beneficiado de las ventajas de la cirugía un total de 5.027 pacientes de la Región de Murcia.

Salud recuerda que en los primeros tres meses de funcionamiento se materializaron 94 cirugías mediante este sistema, la mayoría urológicas y de cirugía general. Ya en 2022 se llevaron a cabo más de 860 intervenciones quirúrgicas y, año a año, la cifra ha ido aumentando hasta que en 2025 se alcanzaron las 1.487 y se ha abierto a distintas cirugías. La directora gerente del Servicio Muciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, recuerda que "la adquisición de los robots DaVinci supuso una importante inversión al servicio del paciente, ya que la técnica que se usa con ellos es más precisa y menos invasiva". Concretamente, se destinaron a la adquisición de los cuatro nuevos equipos 10 millones euros.

Operaciones durante 2025 Hospital Virgen de la Arrixaca: 444 intervenciones.

Hospital Santa Lucía: 400 operaciones.

Hospital Morales Meseguer: 331 cirugías.

Hospital Reina Sofía: 312 intervenciones.

Estos robots permiten que el cirujano no opere directamente, sino manejando virtualmente desde una consola unas pinzas que reproducen los movimientos que realiza el facultativo. El sistema traduce los movimientos de las manos del médico en impulsos que son trasmitidos de forma literal a los brazos robóticos, de manera que se llega a zonas de difícil acceso y se reducen las pérdidas de sangre.

Además, el cirujano dispone de visión en tres dimensiones, con un aumento de la imagen de hasta 10 veces más, lo que favorece que puedan trabajar con una mayor precisión. De esta manera, resulta más fácil el acceso en anatomías complicadas, se obtiene una excelente visualización de los puntos de referencia anatómicos y de los planos tisulares (las capas anatómicas que se afrontan durante una sutura), y se elimina el temblor fisiológico o movimientos involuntarios del cirujano, así como el cansancio postural tras largas horas de intervención.

En estos momentos existen ya más de 10.000 sistemas Da Vinci instalados en hospitales de todo el mundo, y se han tratado más de 17 millones de personas. En España y Portugal hay casi 200 plataformas robóticas instaladas y se han tratado a más de 150.000 pacientes.