Casi 1.800 docentes pueden impartir clase bilingüe

Cerca de 1.800 docentes han obtenido el reconocimiento de la acreditación metodológica en Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (Aicle) para impartir enseñanza bilingüe en alguno de los 300 centros educativos públicos de la Región que ofrece esta modalidad.

Estos docentes han superado cursos de formación específicos organizados por el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR) y han obtenido la acreditación que les habilita para impartir enseñanza bilingüe.

La directora general de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, Carmen Balsas, explicó que «con esta medida, el Gobierno regional refuerza su apuesta por una educación bilingüe de calidad, basada en metodologías activas, integradas y coherentes con las orientaciones pedagógicas actuales, y reconoce el esfuerzo formativo del profesorado de la Región».

La acreditación metodológica Aicle reconoce al personal docente que ha superado cursos básicos y de profundización en esta metodología. Aicle integra la enseñanza de las materias curriculares con el aprendizaje de una lengua extranjera. El alumnado desarrolla simultáneamente competencias lingüísticas y cognitivas, aprendiendo ciencias, historia o arte en inglés, mientras mejora su capacidad comunicativa y su pensamiento crítico. Esta metodología, respaldada por las investigaciones pedagógicas europeas, fomenta un aprendizaje más significativo, activo y contextualizado.

Además, la Consejería de Educación y Formación Profesional cuenta con 874 docentes acreditados con el nivel C1 en lengua extranjera.

La puesta en marcha del nuevo Decreto de Enseñanza Bilingüe en la Región de Murcia, aprobado en 2024, ha elevado las exigencias formativas del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, estableciendo la acreditación del nivel C1 como requisito indispensable para impartir áreas no lingüísticas en lengua extranjera.

«Esta medida está alineada con los estándares europeos de calidad educativa y tiene como objetivo garantizar una competencia comunicativa avanzada que permita al alumnado recibir una enseñanza rigurosa y auténticamente bilingüe, al mismo tiempo que refuerza el prestigio profesional del docente», indicó la directora general Carmen Balsas.