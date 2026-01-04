Terra Natura renueva su distintivo Sicted de calidad turística para 2026

El parque zoológico municipal Terra Natura ha renovado, un año más, el distintivo Sicted, que lleva obteniendo de forma ininterrumpida desde 2018. Este reconocimiento, que otorga la Secretaría de Estado de Turismo, acredita que cumple con los criterios y estándares del programa en materia de calidad de servicio y mejora continua.

Así, la renovación del distintivo reconoce en esta ocasión el conjunto de mejoras implementadas en el parque zoológico municipal durante los últimos ejercicios, entre 2024 y 2025, que reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Murcia y el parque zoológico municipal con la conservación, la educación ambiental, la seguridad la innovación en experiencias y la satisfacción del visitante.

En concreto, en su dimensión zoológica, se han reforzado programas de conservación e investigación en colaboración con universidades, se ha renovado la cartelería educativa y se ha inaugurado la Granja de Tommy, un nuevo espacio de interacción con animales domésticos enanos. También se han ampliado las acciones de responsabilidad social con colectivos en riesgo de exclusión y se ha continuado ofreciendo visitas adaptadas y colaboraciones con instituciones solidarias.

En el área acuática, se ha garantizado el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad y limpieza. Además, la programación estival ha incluido animación, música en directo y actividades familiares muy valoradas por los visitantes.

En cuanto a restauración, se han introducido nuevos puntos de venta y mejoras en la oferta gastronómica, además de nuevas medidas de sostenibilidad.

A nivel de mantenimiento, se han realizado mejoras estructurales, tanto en el zoológico como en el acuático, que han incluido la renovación de duchas, suelos antideslizantes, pintura de instalaciones, mejoras en la accesibilidad y nuevos espacios funcionales para el equipo y el público.

Por último, se ha impulsado la formación interna entre la plantilla del parque de ocio municipal, especialmente en formación en liderazgo y aplicación de la IA aplicada a los diferentes departamentos.

«Estamos muy orgullosos de renovar, un año más, este reconocimiento de calidad turística que revalida el trabajo y la labor divulgativa y ambiental de Terra Natura, el parque zoológico municipal. Además, participa en 19 proyectos internacionales de conservación y es miembro de pleno derecho de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios, y forma parte del Comité de Especies del Programa Europeo de Especies en Peligro gracias a su compromiso con la protección, la investigación y la educación», ha valorado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.