«La inteligencia artificial sabe en el 91% de los casos si el cliente va a pedir algo»

La firma está compuesta por tres jóvenes con profundos conocimientos en el sector, pero también de otras áreas complementarias como la física o la matemática. Es de Perogrullo que España tiene un claro problema del exceso de cualificación, pero el conocimiento nunca sobra. Clara prueba son los tres miembros de Govoy que han sabido aprovechar sus estudios para aplicarlos en otras áreas y de esta manera dar a luz a un producto que destaca por lo innovador y versátil. Casi todas las empresas tienen almacenes, o en su ausencia, un entramado logístico que necesita ser optimizado para incrementar la productividad

¿Tienen presencia internacional o piensan tenerla?

Estamos en el mundo gracias a empresas españolas que operan en Portugal. Es decir, dos de nuestros clientes están en el país ibérico, con lo cual, trabajamos también con ellos.

¿Cuáles son los principales proyectos o ideas de cara al futuro?

Queremos expandir nuestros productos con el machine learning. Queremos hacer crecer nuestro catálogo y ser capaces de ser no solamente buenos en la parte de transporte, sino también en área de aprovisionamiento, gracias a predecir la demanda de manera muy precisa. Básicamente buscamos decirle a los retailers qué productos van a necesitar y en qué tiendas en concreto. Ayudarles en esa provisión.

¿De dónde sale la inteligencia artificial que utilizan?

Es complejo. Si hablamos de IA generativa, los modelos funcionales están concentrados en las grandes tecnológicas porque la cantidad de datos que se requieren para entrenarlos son enormes y es inasumible para una sociedad fuera de Google, Open AI, Microsoft o Meta. Por esto, utilizamos el API de Open AI, el Chat GPT, la de Google, Gemini, o hasta de la de Twitter. Si hablamos de Machine Learning, sí que desarrollamos nosotros nuestros propios modelos porque son algoritmos que consumen menos datos y el coste del entrenamiento es asumible para nosotros.

¿Me podría poner un ejemplo de cómo sería el proceso de entrenamiento y el posterior lanzamiento?

Lo primero es detectar el problema que debemos resolver; saber si se trata de un fallo de predicción, uno de descripción o uno descriptivo. Por poner un ejemplo, tenemos un modelo que puede predecir si una farmacia le va a hacer un pedido a una distribuidora en un turno de un día, es decir, en el turno de mañana; en el 91% de los casos sabemos si el cliente va a pedir o no. Volviendo con el entrenamiento, se recaudan todos los datos, se limpia y se hacen pruebas. O sea, se ponen sobre la mesa una serie de modelos y vemos cuáles están funcionando mejor. Luego, vamos viendo qué datos son más importantes.

¿Los datos son solo de la actividad de la empresa?

No, hay dos tipos de datos: los endógenos y los exógenos. Los primeros son los que te da el cliente: días que han llegado pedidos, cuánto se pierde económicamente, qué se pide, etc. Luego hay datos exógenos, como puede ser la meteorología, índices de consumo, índices de enfermedades, el estado de la gripe. De estos datos nos encargamos nosotros. El objetivo final es utilizar modelos que aprendan por sí solos. Se trata que vayan entrenando de manera automática.

¿Considera que hay conciencia en la Región de Murcia con la implementación de las nuevas tecnologías?

Yo diferenciaría entre pymes y grandes empresas. En las grandes hay una conciencia bastante alta y en la pequeña esto no lo he visto, desde mi experiencia. Es verdad que la tecnología es un problema de rico. Las pequeñas tienen que ir apagando el fuego día a día, eso no te deja centrarte en implementar nuevas cosas. Es complicado invertir recursos en esto, pero a la larga tiene unos beneficios muy altos, es muy rentable.

¿Faltan subvenciones para que las pequeñas empresas puedan arriesgarse con esto?

Las ayudas son fundamentales, yo tengo el caso de una pyme que le costaba un montón dar el paso y adoptar nuestros sistemas y gracias a una subvención lo hizo. Creo que la dificultad con las subvenciones no es tanto el hecho de que haya o deje de haber. Yo considero que hay bastantes, pero es difícil encontrarlas. Otra parte negativa son los tiempos, demasiado largos algunas veces. También dificulta que en muchas ocasiones se tenga que adelantar el dinero, eso provoca que muchas empresas no se atrevan a dar el paso.

¿Les facilita la vida en cuanto a la toma de riesgos ser una pyme?

Exactamente, comentamos que nuestra ventaja competitiva es la tecnología, pero no es cierto, nuestra ventaja real es que podemos llegar un día y tirar absolutamente todo el código que tenemos a la basura y empezar de nuevo. Nos aporta dinamismo y más velocidad en los procesos. Las grandes empresas nos valoran muchísimo porque ponemos a funcionar nuestros productos en apenas 15 días. Ellos están acostumbrados a tiempos larguísimos y a mucha política interna. Nosotros no hacemos reuniones internas, si hace falta hablar algo, se habla en el momento. En resumen, es mucho más natural y rápido

Están creciendo, ¿da vértigo?

Más miedo me da no crecer. Pero sí, da un poco de vértigo cuando la inversión es mucho más grande y cada vez se habla de órdenes de una magnitud económica bastante más grande. Al final, las personas no estamos acostumbradas a manejar esa cantidad de dinero tan grande en nuestro día a día. Pero da más terror cuando al empezar no tienes ningún cliente.

n