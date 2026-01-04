Aumentan un 80% los fallecidos en accidentes laborales en la Región durante 2025

Concluye 2025 como un año negro en cuanto a fallecimientos en el entorno laboral. Hasta la fecha, un total de 34 trabajadores han muerto en accidentes laborales en la Región, 15 más que en el mismo periodo de 2024 y que supone un incremento del 80% respecto al mismo ciclo, según los datos facilitados por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. De esta manera, se superan incluso los 32 trabajadores de la Región que fallecieron en accidente laboral en 2023.

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región (ISSL) ha realizado mensualmente el 'Resumen estadístico de siniestralidad laboral (R.E.S.L.)' hasta octubre de 2025. En este último informe se detallan las circunstancias de los primeros 30 decesos: 22 tuvieron lugar durante la jornada de trabajo y 8 'in itinere' —en los desplazamientos del trabajador hacia o desde su lugar de trabajo—.

Los accidentes de tráfico se imponen como la principal causa de mortalidad con 16 fallecidos hasta cuando hay datos actualizados, justo el doble de muertes por accidentes de tráfico —durante la jornada laboral e 'in itinere'— que se produjeron el año anterior; ocho en 2024. El infarto es la segunda causa que provocó más fallecidos en 2025, con siete, seguida de tres por caídas de altura —más otra ocurrida el 29 de diciembre que aún está pendiente de registrar—, dos por atrapamientos, una por caída de objetos y una asociada a otras 'subforma'.

Desde el Gobierno regional aseguran que se toman «este repunte con la máxima seriedad. Cada accidente mortal es una tragedia que no puede quedar reducida a una estadística». Pero el sindicato mayoritario de la Región de Murcia, Comisiones Obreras (CCOO), califica «de catastrófica» esta situación: «Consideramos que la gestión de la prevención que se está llevando a cabo en los últimos 30 años no es la adecuada en cuanto a la intregración en la empresa ni en el tejido empresarial», asegura Pablo Alarcón, secretario de Salud Laboral de CCOO.

Con el fin de paliar ese aumento de los trabajadores muertos en carreteras, desde Comisiones incluirán a principios de año una estrategia que asesore a empresas y trabajadores para implantar planes de movilidad dentro de la Estrategia de la Salud Laboral en la Región de Murcia 2024-2028. «Va a ser obligatorio en las empresas de más de 200 trabajadores tener implantado, dentro de dos años, planes de movilidad», avanza Alarcón.

De aprobarse, la medida será obligatoria para más de 100 empresas mientras que las pymes por debajo de esa plantilla podrán aplicarla de forma voluntaria. Por su parte, la vicepresidenta de Área Externa y Salud Laboral de la Unión General Trabajadores (UGT), Encarna del Baño, recuerda las propuestas del sindicato de facilitar el transporte para que los trabajadores eviten coger su propio vehículo tras largas jornadas: «El transporte público es fundamental, que los autobuses públicos lleguen a los polígonos industriales con unos horarios que se puedan compaginar con los de trabajo».

Desde la Consejería de Empresa siguen apostando por el 'Sello de Movilidad Segura en la Empresa' para reconocer a aquellas que apliquen planes de movilidad y seguridad vial. Los requisitos son la integración de la prevención en la gestión empresarial, la baja siniestralidad, la ausencia de sanciones firmes y la implantación de protocolos de igualdad y de prevención de acoso laboral.

La pequeña empresa: la más vulnerable

Los trabajadores de la pequeña empresa son los más golpeados por las muertes en accidentes laborales. En 2024, todos los fallecidos pertenecían a pymes, empresas de menos de 250 trabajadores. Las principales afectadas, las de reducido tamaño, entre uno y nueve trabajadores, con nueve fallecidos en total.

Los representantes de los sindicatos coinciden en la dificultad de estas por gestionar la prevención de riesgos laborales. «Contratan servicios de prevención ajenos saturados de trabajo, con técnicos que pueden llevar hasta 700 empresas», señala Alarcón. Las empresas de menos de seis empleados se enfrentan a otra desprotección: no tienen representación sindical. Por ello, UGT propone la figura de un delegado territorial de prevención para garantizar que se cumplan de las normas de prevención de riesgos laborales. No en todo el país existe este cargo, tan solo en comunidades como Asturias, La Rioja y Navarra.

«Las micropymes no tiene representación sindical. Lo que nosotros decimos es que esta figura podría llevar la prevención de riesgos laborales a esas empresas. Facilitarle a esos pequeños empresarios la labor de evaluación de riesgos», argumenta Del Baño. Pero reconoce que no han sido capaces de que tanto la «administración regional como la patronal» lo vean necesario.

A falta de conocer el balance que el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región realiza anualmente sobre los accidentes laborales en 2025, la Consejería firmó este octubre un convenio con el Ministerio Fiscal para perseguir y sancionar las infracciones relacionadas con el ámbito laboral. Además, el Plan de Actividades del ISSL contempla más de 60 actuaciones específicas que se reforzarán con las actividades de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2024-2028.