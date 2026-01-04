Alerta amarilla por lluvias este lunes en la Región de Murcia

La borrasca Francis suma otra alerta por fenómenos adversos en la jornada del lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones que pueden acumular 15 mm en una hora en el Campo de Cartagena. Comenzará a las 0.00h y finalizará a las 9.00h.

Este nuevo aviso se suma al de fenómenos costeros para el lunes en el litoral del Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se esperan vientos del nordeste de 50 a 60km/h (fuerza 7) y olas de tres metros. El aviso estará activo desde las 9.00h hasta las 19:59h.

Posibles nevadas

Conforme avance la jornada del lunes, la cota de nieve irá descendiendo, acabando el día en torno a los 800 metros. De cara a la madrugada, la entrada del aire frío hará que se desplome hasta los 400-500 metros, cuando la precipitación se esté retirando de la Región. Por lo tanto, la posibilidad de ver copos en municipios con poca altitud sobre el nivel del mar, sigue viva.