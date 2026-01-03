Tiempo de vivir

Así, como el que no quiere la cosa, llevo cincuenta y dos años escribiendo en los periódicos el consabido artículo de despedida de un año y comienzo de otro. Fue en 1974 cuando me ofrecieron por primera vez un hueco en una página para expresar lo que se siente al ver que dejamos atrás doce meses más de los ya acumulados en nuestras vidas, y recordarle al personal que comenzamos una nueva aventura, eso que llamamos futuro, que qué nos deparará. Y es verdad que esto de ponerle medidas al tiempo –que si una hora, un día, un año, etc. – es una ocurrencia de los seres humanos que al tiempo de verdad le importa un pimiento, pero lo cierto es que nosotros nos pasamos la vida con el almanaque en la cabeza y ahora toca pensar que ese ‘algo’, ‘un año’, se ha acabado y comienza otro, el 2026, que ojalá nos traiga toda clase de bendiciones a ustedes y a mí.

Como pueden imaginar por el párrafo anterior, yo tengo un montón de años sobre mi espalda, sobre mi cabeza, sobre mis piernas, sobre…, etc. y con este panorama vital es con el que nos debemos enfrentar los de mi quinta a la llegada del 2026. Es natural que a estas edades uno ande un poco cascado, o un mucho, pero, como diría aquel, que nos quiten lo ‘bailao’. A estas alturas, y ya que comienza un año, viene bien darle un repaso a lo que se lleva hecho, dedicándole espacio a algunas experiencias en particular, a esas que son importantes para ustedes o para mí, que no son la mismas para todos, porque aquí cada uno valora una cosa distinta como es bien sabido. Hay quien se verá forrado de pasta y se dirá a sí mismo ‘qué grande eres Julio Mari’, y sin embargo otros apreciarán más otras facetas de la vida, como la de haber intentado no hacer nunca daño a nadie, o la de haber echado una mano a quien lo necesitara en este o aquel momento, y demás bondades propias de un tipo de persona. Y, sin duda, lo peor a la hora de sentir debe ser cuando uno se mire al espejo y contemple a un hijo de mala madre, por más que casi todos tenemos algo de lo que arrepentirnos, pero sin llegar a ser un cabrón profesional, a lo que llegan muy pocos, matemáticamente hablando.

Cada época de la vida tiene su background, su fondo, sobre y en el cual nosotros nos desarrollamos. Para los de mi generación, los fondos han ido cambiando de un modo tremendo, desde la postguerra civil cuando nacimos hasta nuestros días. Comenzando por el dolor por los muertos de tantos, el miedo y la falta de libertad, hemos pasado por distintas etapas, casi todas con las condiciones de vida en proceso de mejora porque nos lo hemos currado a fondo.

Y así hemos llegado a este presente que a algunos nos produce bastante inquietud. Se ha escrito que este tiempo nuestro ha producido la primera vez en la historia de España que pasamos tantos años sin una guerra, bien entre nosotros, bien contra los demás. Pero, de nuevo, como siempre ha ocurrido en el devenir de los tiempos en este país nuestro y en tantos otros, ya hay alguien que comienza a hablar de la necesidad de ‘rearmarse’, de la prisa en comprar cosas con las que matar, de la ‘necesidad’ de volver a tener algún tipo de servicio militar, etc. etc. Y miras a los jóvenes y te preocupas, porque nosotros, los mayores y nuestros hijos se han escapado de esas violencias desatadas, pero, ¿y los hijos de nuestros hijos viviendo en un mundo con locos furiosos al mando del poder mundial?

Yo creo que la respuesta al tiempo que pasa y a este tiempo que vivimos, un año nuevo recién estrenado, es la de tener el propósito de llegar a ser un ser humano mejor, de los que se miran a sí mismos en el espejo y se muestran conformes con su pasado, aún con sus errores y faltas, dispuestos a conseguir ser todavía mejores personas en 2026 y los siguientes que nos queden.

Les deseo lo mejor, en este año y siempre.