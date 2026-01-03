La Región de Murcia es la cuarta comunidad más exportadora de carne y elaborados de porcino

La Región de Murcia es la cuarta comunidad más exportadora de carne y productos elaborados de porcino, con más de 121.000 toneladas en 2024. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó recientemente este dato durante una visita, junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, a las instalaciones de la empresa JISAP en el municipio.

Rubira recordó que en 2024 el valor de las exportaciones de carne y productos elaborados de porcino superaron los 416 millones de euros, que representa el 4,74 por ciento del total nacional. «En la Región tenemos un sector muy profesionalizado que mejora cada día, de manera especial en cuestiones como el bienestar animal y medidas de bioseguridad», señaló la consejera.

Rubira indicó que en la Región hay más dos millones de cabezas de porcino en cerca de 1.400 explotaciones ganaderas que se concentran principalmente en los municipios de Lorca, Fuente Álamo y Puerto Lumbreras. Además, destacó la favorable evolución exportadora del sector porcino regional, que ya comercializa sus productos en más de 100 países.

Medidas de bioseguridad

Durante su visita, Rubira pudo comprobar las medidas de bioseguridad instaladas en las instalaciones de JISAP, «una empresa referente en la Región de Murcia que practica una ganadería moderna, que apuesta por la innovación y la mejora continua. Hemos podido ver las barreras exteriores que impiden la entrada de animales silvestres, vados de desinfección de vehículos, o los férreos controles de acceso con los que se reduce la posibilidad de contagio de los animales que están en el interior», destacó.