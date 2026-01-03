Esta es la millonaria cifra que Hacienda recaudará en la Región gracias a las ventas de las nuevas balizas V16

Hacienda recaudará solo en la Región 8,7 millones de euros gracias a la baliza V16, el dispositivo de preseñalización de accidentes que sustituye a los clásicos triángulos para indicar que un turismo ha quedado inmovilizado o que su carga se encuentra desparramada por la calzada. Se trata de algo que es obligatorio desde el 1 de enero de 2026, según recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con el objetivo de «mejorar la seguridad de los conductores», la DGT explica que «la baliza V16 permite señalizar una incidencia sin necesidad de bajarse del coche, algo especialmente peligroso en autovías y carreteras con mucho tráfico». El mecanismo emite una luz amarilla intermitente visible a 360 grados, lo que «facilita que otros conductores detecten el vehículo detenido con mayor antelación», aseguró la subdirectora de la DGT, Ana Blanco.

Pero hay otro frente abierto al respecto y es el coste y la vía de recaudación que logra Hacienda con este nuevo dispositivo obligatorio. Cabe recordar que España es (de momento) el único país de la Unión Europea que lo ha puesto en marcha, así como que el coste de este dispositivo oscila entre los 40 euros del más barato y los 55 euros del más caro. Aun en el supuesto de todos los conductores de la Región comprasen el más asequible, se generaría un movimiento económico y un volumen de ingresos para la Agencia Tributaria.

Manuel Martínez, trabajador de la Ferretería Fercasa en Cartagena, muestra uno de los dispositivos obligatorios. / Iván Urquízar

Según los datos de la propia DGT, en el parque móvil de la Comunidad hay más de un millón de vehículos que tendrán que contar con la baliza, por obligación. En concreto, constan 844.931 automóviles, 158.824 furgonetas y camiones, 28.889 remolques y semirremolques y 14.738 unidades de otros vehículos, entre ellos autobuses. Los motoristas no tienen por qué adquirir el dispositivo, aunque sí es aconsejable.

Con las cifras en la mano, y contando con que cada baliza cueste 40 euros, el volumen de negocio alcanza los 41 millones de euros, que, al aplicarle el 21% de IVA, arroja una cifra de 8,7 millones que van a pasar directamente a las arcas del Estado vía Hacienda. El dato que se maneja para toda España oscila entre los 250 y 300 millones de euros de recaudación.

"Es un poco absurdo"

Una de las principales dudas que se repiten entre los conductores es si vale cualquier baliza V16. Y la respuesta es no. La DGT deja claro que solo serán válidas las balizas V16 conectadas y homologadas. Es decir, aquellas que cumplen con los requisitos técnicos establecidos y que, al activarse, permiten comunicar la ubicación del vehículo.

"Está la cosa muy en la nube porque es muy pronto", opina Manuel Martínez, empleado de Fercasa, en Cartagena

Por este motivo, Tráfico recomienda comprobar que el dispositivo adquirido esté homologado. Por ello, antes de ir a comprar una es recomendable consultar en la web de la Dirección General de Tráfico cuáles son las adecuadas.

«Conforme vaya pasando el tiempo, irán saliendo las trampas», tiene claro Luis Parra, dueño de la Ferretería Parra, en Murcia.

«No hemos comprado muchas, compramos poquitas, no me he calentado la cabeza», detalla el comerciante, que destaca que «en el mercado hay precios de todo tipo y una marabunta que es increíble».

Parra se pregunta, sobre las balizas, «hasta qué punto puedes saber cuál es mejor o peor» y apostilla que no solo se ven en las ferreterías, sino que «todo el mundo está vendiendo el producto».

La baliza en cuestión se puede comprar en una amplia gama de establecimientos, aunque tienen un protagonismo especial los especializados en automoción, como los del sector de recambios. Del mismo modo, está a la venta en grandes cadenas de distribución y en todo tipo de portales de comercio electrónico.

Clientes siguen acercándose a los comercios a adquirir algo que, por ley, ya deberían tener en el coche. Entre comerciantes y usuarios hay dudas. Por ejemplo, «parece ser que esto lleva una duración, pone que tiene validez hasta 2036. Entonces, ¿se compra una cosa que dentro de diez años hay que volver a comprar? ¿Tiene fecha de caducidad? Es un poco absurdo», remarca Luis Parra.

Por otro lado, en la Ferretería Fercasa, en Cartagena, convivían este viernes «caos e incertidumbre» en lo referente a las balizas, apunta Manuel Martínez, trabajador del establecimiento.

A su juicio, «está la cosa muy en la nube». «Yo creo que ni la Guardia Civil lo tiene claro», comenta el empleado, que destaca que a nadie le haría precisamente gracia «comprar una cosa que te dicen que está homologada por la DGT, para que luego te paren y te digan que no».

Un hombre sostiene en su mano una baliza de las nuevas que desde el 1 de enero son obligatorias, este viernes en la ferretería Parra en Murcia. / Juan Carlos Caval

Desde su punto de vista, «es muy pronto» para aclarar todas las dudas que van surgiendo alrededor de los nuevos dispositivos.

Martínez remarca que las balizas que se comercializan en su establecimiento de la ciudad portuaria «van certificadas por la DGT». En otras tiendas, detecta, «hay otros modelos que te pones a mirar y no te aparece» que cuenten con la homologación.

De ahí que, según Manuel Martínez, exista «mucha incertidumbre» y queden flecos «en el aire». Y es que «te llevas una lámpara imantada a la chapa del coche, ves que ilumina bien, tiene que ir geolocalizada... y, entonces, imagínate que hace todas esas cosas y que te dicen que eso no vale, aunque en la caja ponga que sí», expresa.

El empleado vaticina que «problemas de esos, va a haber un montón», aunque no en la ferretería en la que trabaja, porque «yo, los que trajo mi jefe, los comprobé».

Martínez especifica que los precios de las balizas oscilan entre los 40 y los 45 euros y llama a desconfiar de las gangas: «Hay quien dice que le ha costado 20 euros, pero es que esa no vale, no está certificada».