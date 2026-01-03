Casi medio millar de murcianos, 'atrapados' en Venezuela: "Su seguridad es nuestra prioridad"

Casi medio millar de murcianos (474 específicamente) residen en Venezuela, según las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el país bombardeado por Estados Unidos viven más de 100.000 españoles. De acuerdo con los datos facilitados por Exteriores, la colonia española en Venezuela asciende a un total de 154.767 residentes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió en su cuenta de la red social X que el Ejecutivo que dirige hacía desde el principio un «seguimiento exhaustivo» de los acontecimientos en Venezuela. «Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad», aseveró.

Cuando apenas pasaban unas horas de los bombardeos, ni la Administración central ni la autonómica contaba con datos sobre cómo y dónde se encontraban estos murcianos y españoles, si alguno de ellos se hallaba en las proximidades de una zona bombardeada o si precisaban de ayuda.

Así las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dirigido por José Manuel Albares, activó, al tener conocimiento de lo sucedido, la denominada Sala de Crisis, a fin de coordinar la atención a todos los ciudadanos españoles en Venezuela que precisasen de los servicios diplomáticos.

El titular de Exteriores hizo hincapié en que la Embajada Española en Venezuela, el Consulado en Caracas y la Unidad de Emergencia Consular se hallaban «plenamente operativos» para atender a los españoles. «Su seguridad es nuestra prioridad», aseveró.

Reacciones políticas

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, mostró en la red social X su apoyo «al pueblo venezolano que durante años ha sufrido la dictadura de Maduro, un opresor que ha ignorado el resultado de las urnas». «España y la Región de Murcia son hogar de miles de venezolanos que saben lo que es perder la libertad», declaró el jefe del Ejecutivo regional, que manifestó «la sincera esperanza de que, a partir de hoy (por este sábado), la recuperen».

Venezolanos residentes en Murcia celebran la detención de Nicolás Maduro en Belluga. / Juan Carlos Caval

El delegado del Gobierno en Murcia y líder del PSOE en la Región, Francisco Lucas, exhibió en la misma red social «todo nuestro apoyo al pueblo venezolano en estos momentos difíciles» y afirmó que «el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas deben prevalecer».

Por otro lado, el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, manifestó que «el socialismo y la tiranía llegan a su fin». Alrededor de un centenar de personas (algunas, megáfono en mano) acudió a la convocatoria contra el bombardeo.

Desde el Comité Antiimperialista de Murcia (una organización que se define como "comprometida con la lucha de los pueblos por su soberanía frente al imperialismo") convocaron para este sábado por la tarde una concentración, frente a la Delegación del Gobierno en Murcia, para mostrar su repulsa a la ofensiva de Trump .

Tres venezolanos portan una bandera de su país y otra de Estados Unidos, este martes en Teniente Flomesta, en Murcia. / Juan Carlos Caval

Desde Izquierda Unida en la Región expresaron su apoyo a la protesta. También desde Podemos en la Región, formación que habló de «ataque terrorista de Estados Unidos a Venezuela».

La movilización, destacó la formación morada, nace «en apoyo al pueblo soberano venezolano y a los pueblos dignos de América Latina» y «frente a la vergonzosa complicidad del Gobierno español y la Unión Europea». «Mi más profunda repulsa al Imperialismo de muerte que Trump vuelve a desplegar por medio mundo», recalcó la diputada María Marín.