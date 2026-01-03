El Gobierno regional impulsa en la EDAR de Alcantarilla un sistema piloto para reducir lodos y avanzar en economía circular

El Gobierno regional, a través de la Dirección General del Agua, ha puesto en marcha en la EDAR de Alcantarilla un proyecto piloto con el objetivo de avanzar en la modernización del ciclo integral del agua en la Región de Murcia y que permite reducir lodos y avanzar en economía circular.

La iniciativa, financiada íntegramente con fondos propios de la Comunidad Autónoma con una inversión superior a 18.000 euros, incorpora un sistema de secado térmico a vapor instalado sobre una estructura móvil que permite su ensayo en diferentes depuradoras regionales.

“Este sistema piloto supone un salto tecnológico muy relevante para la Región de Murcia en la gestión de lodos de depuradora”, explicó el director general, José Sandoval.

Subrayó que “se trata de un equipo capaz de reducir hasta un 95 por ciento el volumen de lodos y de eliminar el 99 por ciento de los microorganismos patógenos, lo que nos permitirá mejorar la eficiencia operativa, reforzar la seguridad sanitaria y disminuir de forma sustancial los costes de transporte y gestión”.

El nuevo equipo integra una tolva de alimentación, un secador de alto rendimiento, un ciclón separador, una torre de absorción para la depuración de gases, una caldera que genera vapor saturado y un sistema completo de automatización.

Su tecnología seca lodos que entran con una humedad aproximada del 80 por ciento hasta contenidos finales entre el 5 y el 10 por ciento, lo que se traduce en una reducción de volumen de hasta el 95 por ciento.

Además, las primeras pruebas indican una capacidad de eliminación del 99 por ciento de microorganismos patógenos, mejorando la seguridad sanitaria de la gestión de fangos y disminuyendo de forma sustancial los costes de transporte y tratamiento.

La puesta en marcha del piloto permitirá extraer datos reales sobre la reducción de humedad, el balance energético del proceso, la disminución de emisiones y olores y el comportamiento del material seco para su valorización posterior.

Además, se analiza el posible uso del lodo seco como fertilizante agrícola o como biocombustible.

Esta actuación, enmarcada en la estrategia regional de economía circular, “demuestra como el lodo seco puede reducir la dependencia de fertilizantes químicos, ofrecer nuevas oportunidades al sector agrícola y aportar una fuente potencial de energía”, explicó Sandoval.

Con esta iniciativa, “el Gobierno regional refuerza su apuesta por la innovación tecnológica y la sostenibilidad en la gestión hídrica, alineándose con los estándares europeos más exigentes y consolidando el liderazgo de la Región de Murcia en eficiencia y modernización del ciclo del agua”, concluyó el director general.