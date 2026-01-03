Freddy Pernalete, de policía en Venezuela a mozo de almacén en Murcia: "Lo importante era salir del régimen"

«Estoy sorprendido con todo lo que está pasando. Es una emoción de algo que se estaba esperando hace mucho tiempo», sostiene Freddy Pernalete, antiguo funcionario de la Policía Nacional Bolivariana que en abril hará dos años que vive en Murcia. Pernalete, vecino del barrio del Carmen, cuenta a este periódico que «mi familia vive fuera de la capital y no ha sido afectada por los bombardeos». El hombre atiende a este diario horas después de saberse que Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares , incluida Caracas, y capturado a Nicolás Maduro , anunció el presidente Donald Trump .

«Lo poco que he hablado con ellos es que la gente está nerviosa haciendo muchas compras al principio, aunque ahora se ha calmado todo un poco. Trato de no hablar demasiado con ellos, por motivos de seguridad para no comprometerlos», recalca.

Desde su punto de vista, Nicolás Maduro tuvo muchas oportunidades de negociación con Donald Trump y «si no vio la manera de que saliera por las buenas, ha recurrido a esta opción». «Lo importante era salir del régimen», sostiene el que fuera funcionario y llegó a trabajar para el chavismo.

"Muchos policías queríamos apoyar las causas del pueblo en las manifestaciones porque vivíamos la misma situación"

En cuanto al papel de la Policía en su país de origen, Pernalete precisa que «los policías están obligados a apoyar al Gobierno». «Esta fue una de las causas que me llevo a pedir la baja de forma voluntaria», revela, para añadir que, aunque él sí logró salir del cuerpo, «ahora no sería posible», cree.

«En mi época, muchos policías queríamos apoyar las causas del pueblo en las manifestaciones porque vivíamos la misma situación», rememora el hombre, que actualmente comparte piso con un compatriota (y con gente de otros países) trabaja como mozo de almacén en Cash Europa y anteriormente fue repartidor a domicilio, con Glovo. «Maduro no tiene mucho apoyo en el pueblo», incide.

Sobre lo que puede ocurrir en el futuro, Pernalete opina que «(María Corina) Machado no reclamará el poder todavía, ni que habrá una guerra civil». Sin embargo, elucubra que «desde el Gobierno chavista puede que intenten crearla» (la contienda).

En el Ejército de Venezuela, según indica, «muchos altos mandos son civiles, incluso algunos de sus jefes en su momento lo eran».

Sobre el narcotráfico, «en mi etapa como Policía Nacional, escuchaba rumores e indicios de narcotráfico en el régimen, pero nunca vi nada», admite el vecino carmelitano.

"Que caiga toda esta gente"

«Muy contenta y desde las cinco de la mañana despierta» vivía la situación Adriana Aumaitre Chaffardet, venezolana residente en Murcia y «víctima de la dictadura», tal y como destaca. «Una de mis familiares se encontraba en la playa, se comunicaron conmigo y me participaron de lo sucedido», dice, para resaltar que ella está «esperando que caiga toda esa gente».

Venezolanos residentes en Murcia celebran la detención de Nicolás Maduro en Belluga. / Juan Carlos Caval

El psicólogo Rainiero García, otro de los venezolanos residentes en Murcia, explica a La Opinión, momentos después de conocer lo acontecido, que «la mayoría de nosotros, que estamos exiliados, estamos muy contentos por lo que está pasando». «Finalmente sacaron a ese dictador que tenía al pueblo pasando hambre», celebra, al tiempo que recuerda que «el sueldo de un trabajador en Venezuela es de 20 dólares al mes».

Con este panorama, «de lo que yo gano aquí, tengo que mandar a mis hermanos, a un sobrino, a una cuñada, porque el dinero no alcanza para nada», detalla. Por otro lado, García indica que él tiene «familiares que son presos políticos, el dictador no los saca».

El psicólogo precisa que «todo apunta a que finalmente nuestro país va a ser libre de este criminal que hemos tenido. Que no es presidente, es un dictador», y reitera que «todo estamos muy contentos», aunque más aún lo estarán «cuando sepamos que Edmundo González, que es el presidente legítimo, va tomar el poder».

"Nos hemos liberado de este criminal, de este hombre que ha hecho tanto daño, sobre todo en la economía, que estamos como un país de África"

García (que llegó a Madrid en 2002 con intención de estudiar un máster y desde 2005 vive en Murcia) hace hincapié en que «tenemos que ponernos del lado de la justicia y la democracia», valores que encarnan «María Corina Machado y Edmundo», tiene claro.

«Mi corazón no me cabe en el pecho de la alegría que tengo», expresa, tras contactar con su hermana «que esta en Venezuela y me dice que todo lo que viene es positivo» para «un país que era rico y que el comunismo ha destrozado».

Con la caída de Maduro «se ha hecho justicia por fin, nos hemos liberado de este criminal, de este hombre que ha hecho tanto daño, sobre todo en la economía, que estamos como un país de África, cuando nosotros fuimos uno de los países mas ricos del mundo», manifiesta Rainiero García.

El psicólogo se quedó en España al considerar que la situación en su país de origen «iba cada vez peor» . Se trasladó a Murcia, desde donde «podía ayudar a mi familia, porque en Venezuela no había futuro», apostilla. Ahora volver «es una posibilidad muy alta», admite, con esperanza.

Un grupo de ciudadanos venezolanos quedaban en la plaza más famosa de la capital de la Región, Belluga, para compartir su euforia y seguir, móvil en mano, las novedades de su país, mientras otros, se congregaban para brindar y celebrar en un restaurante típico de Murcia, El Garaje de Mama Tía. Entre las sonrisas de los presentes, en la televisión se proyectaba una imagen de la supuesta detención de Maduro, que, aunque todos sabían ya que había sido generada por IA, les encantaba.