Nieve en Murcia
Dónde ver la estampa de nieve que prepara la borrasca Francis en Murcia en vísperas de la Noche de Reyes
Descubre estos cinco puntos claves en la Comunidad para gozar de paisajes completamente blancos y pasar los últimos días de vacaciones con un plan 100% navideño
A la Región de Murcia no le va a quedar más remedio que saludar a la nueva borrasca que se avecina para este fin de semana desde el Atlántico y que promete episodios fuertes de lluvia y bajada generalizada de temperaturas, además de dejar varios paisajes de la Comunidad sepultados de nieve en plena víspera de la Noche de Reyes.
Francis, ese es el nombre de la primera borrasca del 2026 y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a través de su portavoz Rubén del Campo, destaca que las lluvias más abundantes se producirán el domingo y el lunes en la Región. Aclaran, además, que las precipitaciones podrán ser "fuertes, estar acompañadas de tormenta y ser persistentes".
En cuanto a las nevadas, ya se prevén las zonas en las que se producirán y en cuáles serán más copiosas. En un principio, la cota de nieve de este sábado y domingo se mantendrá media/alta, por encima de los 1.500 metros. Sin embargo, los días que más frío se espera, lunes y martes (con cotas de nieve de 300 a 600 metros) coinciden con los episodios de lluvias no tan fuertes, por lo que los expertos no apuntan casos excepcionales de nevadas como lo fueron las de Murcia y Cartagena en 2017.
El frío apretará en Murcia
Temperaturas del sábado:
- Caravaca de la Cruz: mínima de 6 y máxima de 13 grados
- Cartagena: 9 y 18
- Lorca: 9 y 16
- Murcia: 7 y 16
- Yecla: 6 y 14
Temperaturas del domingo:
- Caravaca de la Cruz: mínima de 6 y máxima de 10 grados
- Cartagena: 12 y 18
- Lorca: 8 y 14
- Murcia: 9 y 15
- Yecla: 6 y 10
Temperaturas del lunes:
- Caravaca de la Cruz: mínima de 6 y máxima de 10 grados
- Cartagena: 12 y 18
- Lorca: 8 y 14
- Murcia: 9 y 15
- Yecla: 6 y 10
Los paisajes teñidos de blanco que podrás visitar en la Región de Murcia
Campo de San Juan (Moratalla)
En el corazón de Moratalla, Campo de San Juan se encuentra a unos 1.200 metros de altitud y es uno de los puntos donde la nieve se acumula con mayor intensidad, como se pudo ver en enero de 2025. Sus caminos y campos quedaron cubiertos de blanco, ofreciendo un paisaje digno de postal.
El Calar de la Santa, El Sabinar y Sierra de Villafuerte
Cerca de Campo de San Juan, las pedanías y montes de El Calar de la Santa, El Sabinar y Sierra de Villafuerte también suelen registrar nieve. La combinación de altitud y orientación de estas zonas hace que el manto blanco permanezca más tiempo, transformando caminos y arboledas en auténticos paisajes de montaña.
Inazares y la Sierra de Revolcadores
Inazares, a más de 1.300 metros, y la Sierra de Revolcadores que lo rodea, son quizá los lugares más populares para ver nieve en la Región de Murcia. Durante la nevada del año pasado, estas zonas ofrecieron algunas de las imágenes más impresionantes, con carreteras, campos y montañas cubiertos de blanco.
Pico de Buitre y alrededores de Caravaca
El Pico de Buitre, en la frontera entre Caravaca y Moratalla, también registran nieve, al igual que pedanías cercanas como El Moralejo y El Hornico. Aunque menos abundante que en el Noroeste, la nieve llega a cubrir tejados y campos, ofreciendo un contraste espectacular con el paisaje habitual del Altiplano.
Collado Bermejo (Sierra Espuña)
Aunque más efímera, la nieve también puede aparecer en Sierra Espuña, especialmente en zonas altas como Collado Bermejo. Durante estos episodios de fríos, sus rincones se teñirán de blanco, creando paisajes perfectos para excursiones de un día.
