Meteorología
La borrasca Francis llega a la Región de Murcia: primera alerta amarilla confirmada
El nuevo episodio dejará en los próximos días lluvia, oleaje e incluso nieve
Desde este mismo sábado, la Borrasca Francis comienza a sentirse en la Región. Será a últimas horas del día cuando las primeras lluvias caigan del cielo, aunque de carácter débil. De cara a los próximos días serán más persistentes y generalizadas. Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros para el lunes en el litoral del Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se esperan vientos del nordeste de 50 a 60km/h (fuerza 7) y olas de tres metros. El aviso estará activo desde las 9.00h hasta las 19:59h.
Puede que no sea el único aviso que se active en las próximas horas, ya que la probabilidad de precicipitaciones, tanto en forma de lluvia como de nieve, aumentará de cara a la Noche de Reyes.
Posibles nevadas en cotas bajas
El ingrediente novedoso que trae esta borrasca es la posibilidad de ver copos en municipios que no están acostumbrados a ello. Durante la madrugada del lunes al martes, la cota de nieve bajará a tan sólamente 300 metros debido a la irrupción del frío polar durante esas horas, justo cuando las precipitaciones estén retirándose. Las nevadas, en todo caso, serían débiles y no están aseguradas.
