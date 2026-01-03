AUGC en la Región aconseja seguir usando los triángulos junto a la nueva baliza V16

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) celebra que el director general de Tráfico, Pere Navarro, emitiese una instrucción especificando que, independientemente de la obligatoriedad de utilizar la baliza V16, «un triángulo de preseñalización de peligro eventualmente colocado no tendrá la consideración de obstáculo en la vía y por tanto no será objeto de denuncia».

El secretario general de AUGC en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, destacó que «el empleo de las balizas V-16 para señalizacion de averías y accidentes de circulación, si bien es adecuado, resulta insuficiente y aconsejamos continuar colocando con seguridad los triangulos de señalizacion».

En este sentido, remarcó que «ante un accidente o avería, la prioridad absoluta es la autoprotección siguiendo el esquema PAS (proteger, avisar, socorrer)».

Montalbán hizo hincapié en que «una vez detenido el vehículo, se debe colocar la baliza, saliendo del vehículo con seguridad, incluso por la puerta del acompañante si es necesario, con el chaleco reflectante».

En este sentido, «desde AUGC aconsejamos colocar los triángulos de señalización, sobre todo en carreteras convencionales, especialmente en tramos con visibilidad reducida por el trazado de la vía (como cambios de rasante o curvas cerradas), siempre que el conductor pueda caminar por una zona segura , fuera de la calzada y siempre con el chaleco de alta visibilidad».

En tiempo real

Durante décadas, los clásicos triángulos de emergencia han formado parte de los maleteros de los coches españoles. Ahora, tienes los días contados. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, dejarán de ser un sistema válido de señalización en caso de accidentes.

Balizas sobre el mostrador de una ferretería en la ciudad de Cartagena, el día después de su puesta en marcha obligatoria. / Iván Urquízar

El dispositivo V16 no elimina la necesidad de llamar a emergencias (112), pero sí lleva incorporado un sistema de geolocalización. Una vez activo, envía datos sobre la ubicación del vehículo a la DGT 3.0, una plataforma que ofrece información del tráfico en tiempo real. Desde esta plataforma, a su vez, se trasladan los datos al Sistema de Gestión de Incidencias de Tráfico en las Carreteras de España, que podrán utilizarse, además, en los panales de mensaje variable de la carretera para advertir de la incidencia a otros usuarios de la vía.

La multa si no se lleva ascendería a 80 euros. Desde Tráfico apuntaron que, de momento, no consta que se haya multado a nadie. Los conductores pueden seguir usando la baliza V16 fuera de España, puesto que la convención de Viena recoge que todos los sistemas de señalización usados en el país de origen valen.

Y no es obligatorio que los extranjeros que circulen por España tengan que disponer obligatoriamente de la baliza V16. Ellos podrán señalizar los accidentes con los mismos sistemas de sus países (triángulos en ese caso).

¿Cómo se utiliza la baliza V16?

El funcionamiento del dispositivo es sencillo y está pensado para actuar con rapidez en caso de emergencia:

Se activa desde el interior del vehículo

Se coloca preferiblemente en el techo del coche

Emite una señal luminosa visible a gran distancia

Sustituye por completo a los triángulos

Ojo: no todas las balizas V16 son válidas

Una de las principales dudas que se repiten entre los conductores es si vale cualquier baliza V16. Y la respuesta es no. La DGT deja claro que solo serán válidas las balizas V16 conectadas y homologadas. Es decir, aquellas que cumplen con los requisitos técnicos establecidos y que, al activarse, permiten comunicar la ubicación del vehículo.

Por este motivo, Tráfico recomienda comprobar que el dispositivo adquirido esté correctamente homologado. Por ello, antes de ir a comprar una es recomendable que consultes en la web de la Dirección General de Tráfico cuáles son las adecuadas. En la siguiente foto podrá observar los diez modelos más actualizados.