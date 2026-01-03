Alegría entre los venezolanos residentes en Murcia: "Mi corazón no me cabe en el pecho"

¿Cuántos venezolanos hay en la Región de Murcia? Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 3.064, de los que 1.772 mujeres y el resto (1.292) son hombres. Aunque los últimos datos que maneja este organismo oficial son de 2022, en el movimiento Vente Venezuela coinciden en que «las estimaciones sitúan a la comunidad en torno a las 3.000 personas» en la autonomía murciana. El país sudamericano está en primera línea de actualidad porque Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares, incluida Caracas, y capturado a su líder Nicolás Maduro , según el presidente estadounidense Donald Trump .

Escarlet Piñero, que representa en la Región al movimiento Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado en 2012, apunta, al poco de conocer lo sucedido, que «estamos esperando las confirmaciones que se tienen que dar», y explica que, de momento, no pueden dar declaraciones, aunque admite que hay «alegría». Un sentimiento que, con esperanza de conservarlo, les hace apostar por la prudencia.

"Tengo familiares que son presos políticos, el dictador no los saca", apunta Rainiero García

Otro venezolano es Luis, que estudió Periodismo en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), aunque actualmente reside en Madrid. «Ahora todavía no hay mucha información, no se sabe nada», advierte, al poco de leer el anuncio de Trump. «La gente está como impactada y escéptica», comenta a este diario, mientras se afana en tratar de contactar con sus allegados en su país de origen.

El psicólogo Rainiero García, otro de los venezolanos residentes en Murcia, explica a La Opinión, momentos después de conocer lo acontecido, que «la mayoría de nosotros, que estamos exiliados, estamos muy contentos por lo que está pasando». «Finalmente sacaron a ese dictador que tenía al pueblo pasando hambre», celebra, al tiempo que recuerda que «el sueldo de un trabajador en Venezuela es de 20 dólares al mes».

Con este panorama, «de lo que yo gano aquí, tengo que mandar a mis hermanos, a un sobrino, a una cuñada, porque el dinero no alcanza para nada», detalla. Por otro lado, García indica que él tiene «familiares que son presos políticos, el dictador no los saca».

"Se ha hecho justicia"

El psicólogo destaca que «todo apunta a que finalmente nuestro país va a ser libre de este criminal que hemos tenido. Que no es presidente, es un dictador», y reitera que «todo estamos muy contentos», aunque más aún lo estarán «cuando sepamos que Edmundo González, que es el presidente legítimo, va tomar el poder».

García (que llegó a Madrid en 2002 con intención de estudiar un máster y desde 2005 vive en Murcia) hace hincapié en que «tenemos que ponernos del lado de la justicia y la democracia», valores que encarnan «María Corina Machado y Edmundo», tiene claro.

«Mi corazón no me cabe en el pecho de la alegría que tengo», expresa, tras contactar con su hermana «que esta en Venezuela y me dice que todo lo que viene es positivo» para «un país que era rico y que el comunismo ha destrozado».

Con la caída de Maduro «se ha hecho justicia por fin, nos hemos liberado de este criminal, de este hombre que ha hecho tanto daño, sobre todo en la economía, que estamos como un país de África, cuando nosotros fuimos uno de los países mas ricos del mundo», manifiesta Rainiero García.

El psicólogo se quedó en España al considerar que la situación en su país de origen «iba cada vez peor». Se trasladó a Murcia, desde donde «podía ayudar a mi familia, porque en Venezuela no había futuro», apostilla. Ahora volver «es una posibilidad muy alta», admite, con esperanza.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, mostró en la red social X su apoyo «al pueblo venezolano que durante años ha sufrido la dictadura de Maduro, un opresor que ha ignorado el resultado de las urnas».

«España y la Región de Murcia son hogar de miles de venezolanos que saben lo que es perder la libertad» , declaró el jefe del Ejecutivo regional, que manifestó «la sincera esperanza de que, a partir de hoy (por este sábado), la recuperen».