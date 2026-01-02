Carreteras
Transportes licita por casi 98 millones las obras del primer tramo de 8,3 kilómetros del Arco Norte en Murcia
La actuación pretende aliviar el gran flujo de tráfico existente en el tramo de la autovía A-7 que discurre por el norte de la ciudad, especialmente acusado en el denominado 'nudo de Espinardo'
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 97.881.895 euros el contrato de obras de uno de los tramos (tramo B) del Arco Norte de Murcia, situado entre el kilómetro 652 de la autovía A-7 y el enlace del Cabezo de Torres.
El anuncio correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según informaron fuentes ministeriales en un comunicado.
El objeto de la actuación es mejorar la situación existente en el tramo de la autovía A-7 que discurre por el norte de la ciudad de Murcia, donde existe un gran flujo de tráfico con la presencia de retenciones continuas, derivando en problemas de seguridad vial.
Esta situación es especialmente acusada en el denominado 'nudo de Espinardo', por donde discurren más de 125.000 vehículos al día.
El Arco Norte de Murcia servirá como 'by-pass' para el tráfico de largo recorrido que discurre entre Andalucía y el Levante español (provincias de Alicante y Valencia), separándolo del tránsito de agitación urbana, que seguiría realizándose por el trazado actual.
En concreto, el tramo B contará con una longitud aproximada de 8,3 kilómetros, se iniciará con un nuevo enlace en el kilómetro 4 de la autovía MU-32, y finalizará mediante una confluencia/bifurcación en la autovía A-7, en el enlace de Cabezo de Torres.
En su trazado está prevista la construcción de 13 nuevas estructuras, tres de ellos viaductos, cuatro pasos superiores y seis pasos inferiores.
Además de seguir trabajando en la actualización técnica y económica del tramo A del Arco Norte, en julio de 2025 se pusieron en servicio dos tramos del Arco Noroeste y se avanza con la finalización completa de las obras del último tramo pendiente.
