La primera borrasca del 2026 dejará lluvias y nieve en la Región de Murcia: consulta la previsión del fin de semana

Si el final del 2025 estuvo marcado por el frío y el paso de lluvias por la Región de Murcia, el 2026 promete continuar con la misma tónica. La borrasca "Francis" llegará a la Región de Murcia el próximo sábado, cambiando el tranquilo panorama de los cielos en Año Nuevo.

Según la previsión actual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias previstas este fin de semana, también nos acompañarán durante el comienzo de la próxima, asociado a una bajada de temperaturas que, aunque todavía existe mucha incertidumbre, podría dejar nevadas en cotas medias y bajas durante la Noche de Reyes.

La Aemet prevé para este viernes, 2 de enero, cielos nubosos con nubes altas. Las temperaturas tendrán un ascenso generalizado, localmente mínimas en descenso en el Altiplano. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados en las sierras.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.

Sábado, 3 de enero

El mal tiempo durante esta jornada irá de menos a más. Amanecerá con cielos cubiertos en toda la Región, aumentando la probabilidad de precipitación a lo largo del día, especialmente en las sierras. Serán más probables en la comarca del Noroeste y del Altiplano. En las zonas costeras las lluvias serán más débiles.

Los vientos serán flojos variables, con predominio de la componente norte y más intensos en el litoral.

En cuanto a las temperaturas, seguirán la tendencia de las últimas semanas, sin grandes variaciones. Las máximas llegarán a los 14 grados en la ciudad de Murcia y Yecla, 17 en Cartagena y 16 en Lorca. En Caravaca de la Cruz se dará la más baja, apenas llegando a los 12 grados. Las mínimas serán de 7 grados en Murcia, 10 en Cartagena y 8 en Lorca. Yecla, con 6; y Caravaca de la Cruz, con 5, tendrán las noches más frías de la geografía murciana.

Domingo, 4 de enero

Las lluvias serán generalizadas durante todo el día y en toda la Región, aunque volverán a reforzarse durante la tarde, sin descartar que sean ocasionalmente fuertes. La cota de nieve se mantendrá alta, en torno a los 1.900 metros. Vientos moderados del noreste en el litoral y Altiplano, flojos de componente norte en el resto.

Las temperaturas seguirán estables. En Murcia, la máxima será de 16 grados. En Cartagena, 17, y en Lorca, 14. En Caravaca de la Cruz y Yecla apenas se llegará a los 10 grados. Las mínimas serán de 8 grados en Murcia y Lorca, y 11 en Cartagena. En Caravaca de la Cruz y Yecla, los termómetros bajarán hasta los 5 grados.

Posibles nevadas a comienzos de semana

La Noche de Reyes puede dejar una estampa blanca en buena parte de la Región. Aunque la incertidumbre todavía sea alta, las previsiones apuntan a un episodio de nevadas en cotas medias y bajas que podrían dejar copos en municipios que no suelen estar acostumbrados a ello. Las temperaturas, que serán muy bajas, harían que la cota de nieve bajase hasta los 400-500 metros en la jornada del martes, e incluso más aún en la del miércoles, aunque todavía está por concretar si se darán las precipitaciones y en qué cantidad.