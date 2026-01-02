Miras anuncia la concesión de la Medalla de Oro de la Región a la princesa Leonor

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció hoy que su Ejecutivo “va a entregar la Medalla de Oro de la Región de Murcia a Su Alteza Real Doña Leonor de Borbón”, que tras su paso por la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier “siempre será una de nosotros”.

“Como Su Majestad el Rey ha expresado en más de una ocasión, la Princesa de Asturias recordará su estancia en San Javier con mucha satisfacción, la misma con que nosotros nos sentimos orgullosos de otorgarle nuestro máximo reconocimiento”, afirmó López Miras, poniendo en valor el vínculo que desde ahora se establece entre la Princesa y la Región de Murcia.

En referencia a esta etapa de Doña Leonor en San Javier, López Miras subrayó que “es un honor y un orgullo acogerla en su período de formación militar, como lo hicimos antes con su padre y su abuelo”.

Asimismo, subrayó que su paso por la Academia General del Aire y el Espacio “contribuye a que Doña Leonor conozca aún mejor la Región de Murcia, lo que somos y representamos: una tierra alegre, hospitalaria, generosa y comprometida”.

López Miras también resaltó que “la Princesa Leonor representa el futuro de la Jefatura del Estado” y que forma parte “de esa generación de jóvenes que van a protagonizar la construcción de un país y una Región de Murcia más fuertes, solidarias y preparadas”.

Finalmente, el presidente recordó valores de la Corona que también inspiran la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, como que “es símbolo de unidad y concordia”, al unir “tradición, presente y futuro” y representar “un esfuerzo continuo para mejorar la convivencia en paz de todos los españoles”.