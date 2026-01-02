Estas son las marcas y modelos de baliza V16 aceptados por la DGT para evitar multas de 80 euros en Murcia

La baliza V16 ha llegado a las vidas de los conductores de la Región de Murcia para quedarse. El dispositivo de preseñalización de accidentes, que sustituye a los clásicos triángulos para indicar que un turismo ha quedado inmovilizado o que su carga se encuentra desparramada por la calzada, es obligatorio desde el 1 de enero de 2026, según recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT).

En el segundo día de su entrada en vigor todavía existen muchas dudas entre los conductores sobre qué marcas y modelos del dispositivo son válidos y cómo se deben utilizar en un supuesto siniestro.

Adiós a los triángulos de emergencia

Durante décadas, los clásicos triángulos de emergencia han formado parte de los maleteros de los coches españoles. Ahora, tienes los días contados. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, dejarán de ser un sistema válido de señalización en caso de accidentes.

Con el objetivo de "mejorar la seguridad de los conductores", la DGT explica que "la baliza V16 permite señalizar una incidencia sin necesidad de bajarse del coche, algo especialmente peligroso en autovías y carreteras con mucho tráfico". El mecanismo emite una luz amarilla intermitente visible a 360 grados, lo que "facilita que otros conductores detecten el vehículo detenido con mayor antelación", aseguró la subdirectora de la DGT, Ana Blanco.

Un conductor coloca la baliza V16 en su coche sin salir. / L. O.

¿Cómo se utiliza la baliza V16?

El funcionamiento del dispositivo es sencillo y está pensado para actuar con rapidez en caso de emergencia:

Se activa desde el interior del vehículo

Se coloca preferiblemente en el techo del coche

Emite una señal luminosa visible a gran distancia

Sustituye por completo a los triángulos

Multas de hasta 80 euros

Aunque desde Tráfico calmen las aguas e insistan en que "no hay vocación de multar", es conveniente tener en cuenta que no llevarla o llevar una versión no homologada será considero como una falta leve y podrá acarrear una multa de hasta 80 euros. Se trata de la misma sanción establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización antes de comienzos de año.

Ojo: no todas las balizas V16 son válidas

Una de las principales dudas que se repiten entre los conductores es si vale cualquier baliza V16. Y la respuesta es no. La DGT deja claro que solo serán válidas las balizas V16 conectadas y homologadas. Es decir, aquellas que cumplen con los requisitos técnicos establecidos y que, al activarse, permiten comunicar la ubicación del vehículo.

Por este motivo, Tráfico recomienda comprobar que el dispositivo adquirido esté correctamente homologado. Por ello, antes de ir a comprar una es recomendable que consultes en la web de la Dirección General de Tráfico cuáles son las adecuadas. En la siguiente foto podrá observar los diez modelos más actualizados.