El Mar Menor entra en una nueva fase en 2026: menos lodos, más oxígeno y tecnología puntera

El año 2025 ha sido también un ejercicio clave para el Mar Menor, tanto en gobernanza como en actuaciones ambientales y científicas. Así lo explicó el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, quien destacó en su balance del año el programa Recupera, una iniciativa de innovación tecnológica orientada a la desnitrificación de aguas superficiales y del acuífero del Campo de Cartagena.

Durante el pasado año se completó la constitución de todos los órganos previstos en la Ley del Mar Menor, desde el Comité de Asesoramiento Científico hasta el Consejo y las comisiones interadministrativas.En este contexto se enmarca el programa Recupera, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Ciencia y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). Vázquez destacó que se trata de un ejemplo de compra pública innovadora que permitirá "ensayar tecnologías punteras que aún no están en el mercado, pero que pueden marcar un antes y un después en la recuperación del Mar Menor".

El objetivo es doble: actuar sobre la desnitrificación en superficie y en el acuífero y, al mismo tiempo, generar soluciones exportables a otros territorios con problemas ambientales similares. Según avanzó el consejero, a lo largo de 2026 se seleccionarán los prototipos definitivos y se espera que "antes de que finalice el año podamos verlos ya instalados y operativos".

Vista panorámica de La Manga del Mar Menor. / CARM

El Mar Menor ha recibido en 2025 más de 20 hectómetros cúbicos de agua dulce en superficie, multiplicando por cinco la cifra de un año seco, lo que ha obligado a intensificar medidas de control. Entre ellas, la retirada de biomasa, que ha alcanzado las 8.820 toneladas, un incremento notable respecto a 2024 para evitar el consumo excesivo de oxígeno y la formación de lodos.

Pese a este escenario, los últimos datos de seguimiento reflejan niveles de oxígeno inéditos, con picos de hasta 10 mg, una temperatura más baja que en años anteriores y la recuperación de praderas marinas. Organismos como el Imida y el Instituto Español de Oceanografía han constatado el regreso y expansión de fanerógamas marinas y el aumento de ejemplares de especies emblemáticas.

El consejero Juan María Vázquez ha comparecido este jueves para dar el balance de su departamento en 2025. / L.O.

A ello se suma el incremento de individuos de nacra (Pinna nobilis), una especie en peligro crítico de extinción para la que el Mar Menor sigue siendo uno de los últimos refugios del Mediterráneo, así como la mayor presencia de caballitos de mar.

Por otra parte, la Consejería ha impulsado proyectos estructurales como la restauración integral de El Carmolí y ha licitado el Centro de Recuperación y Conservación de Especies del Mar Menor (OM2), que se ubicará en las antiguas instalaciones aeroportuarias de San Javier.