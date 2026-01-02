Impulso al Corredor Mediterráneo en 2025: 1.155 millones en obras ejecutadas, 160 en la Región

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hace balance de las obras desarrolladas hasta el momento del Corredor Mediterráneo y el despliegue de esta infraestructura, que conectará por tren de alta velocidad ciudades de la costa mediterránea como Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena y Málaga.

Para ello, durante el año 2025 se han ejecutado hasta final de noviembre obras por valor de 1.155 millones de euros, se han licitado trabajos por importe de 895 millones de euros y se han adjudicado actuaciones por 1.183 millones de euros. "Estas cifras ponen de manifiesto que se ha mantenido un ritmo inversor que permitirá finalizar numerosas actuaciones en los próximos años", insiste el departamento que dirige el ministro Óscar Puente.

Entre las principales actuaciones llevadas a cabo en el año que acaba de finalizar destacan las desarrolladas en la Región de Murcia, por un valor de 160 millones de euros. Transportes detalla que entre ellas se encuentran la integración del ferrocarril en Lorca, para lo cual ya se han ejecutado actuaciones por más de 100 millones de euros; así como la conexión de alta velocidad con Cartagena, que alcanza los 60 millones.

La integración del ferrocarril en Lorca y la conexión con Cartagena, principales proyectos en la Comunidad

También destacan los proyectos llevados a cabo en Cataluña: tanto la nueva estación de la Sagrera, como la mejora e instalación del ancho mixto entre Castellbisbal y Vila-seca (Tarragona), con sendas inversiones superiores a los 50 millones de euros.

En la Comunidad Valenciana, dos actuaciones con más de 100 millones ejecutados. Por una parte, el canal de acceso, que supone el soterramiento de las vías en la ciudad de Valencia; y, por otra parte, la conexión Valencia-Xàtiva-La Encina de AV que va a permitir conectar Valencia y Alicante con un tiempo de viaje de aproximadamente una hora.

En Andalucía, en su conexión entre Almería y Murcia, se acumulan más de 300 millones ejecutados, pero también emergen dos actuaciones de gran importancia, como la variante de Loja y las mejoras del Algeciras-Bobadilla.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informa de que las previsiones para este año 2026 incluyen la puesta en servicio de la terminal de mercancías de La Llagosta, así como la finalización del tramo Martorell-Castellbisbal y su conexión con la fábrica de SEAT.

Insisten además en su apuesta por el despliegue de esta infraestructura ferroviaria, en la que desde junio de 2018 hasta noviembre de 2025 se han licitado actuaciones por más de 8.381 millones de euros, lo que supone una activación de inversión de más de 20 millones de euros cada semana. "Gracias a este ritmo inversor, en la actualidad más de 800 kilómetros de la red están en construcción u obras, incluyendo terminales logísticas y accesos portuarios".

Según el Gobierno, en la actualidad un 83% de los kilómetros de la infraestructura está en obras o finalizado, frente al 45% en 2018. Además, a fecha de diciembre de 2025, la infraestructura puesta en servicio es del 36% frente al 21% en 2018.