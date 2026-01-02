El Gobierno regional presentará los Presupuestos de 2026 sin garantías aún de que salgan adelante en la Asamblea

Inicia el año 2026 en la Región de Murcia con una prórroga de los presupuestos del año pasado, que se aprobaron hace tan solo cinco meses, en julio de 2025, y sin expectativas de sacar adelante unos nuevos en el corto plazo. Así lo ha trasladado el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, que insiste en «la voluntad de presentar nuevos presupuestos para este ejercicio 2026 que acaba de comenzar», a la vez que sí se compromete a dar a conocer el anteproyecto de la ley a la Asamblea Regional, aunque no cuente con el respaldo de las fuerzas políticas.

«Estamos trabajando en presentar los mejor presupuestos. Acabamos de terminar la ejecución del 2025, que ha sido un ejercicio especialmente delicado por aprobarlos en julio, con muy poco margen. Todos nuestros esfuerzos se centraron en lograr la mayor ejecución posible», ha avanzado Marín durante el balance de las actuaciones que ha llevado a cabo su consejería en el año que acaba de concluir.

Según ha avanzado, ya están «los escenarios conformados en 2026» y «tan pronto como estén perfilados», elevarán la propuesta de cuentas pública autonómicas para su discusión en el parlamento autonómico. En 2025, el Gobierno regional ha ejecutado el 91,5% de los presupuestos, superando así en un punto y medio la ejecución de los presupuestos del año anterior.

El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, en rueda de prensa este viernes / L.O.

Menos carga tributaria para las familias en 2025

El consejero destacó las políticas de simplificación administrativa y moderación fiscal que incluyeron bajada de impuestos para «reactivar y dinamizar la economía» y reforzar «el bienestar de las familias». Y a pesar de esa reducción, las arcas regionales esperan «recaudar hasta un 17% más que en el ejercicio del 2024» en impuestos propios, que se traduce en 450 millones de euros.

Ello se refleja, según el consejero, en que en el IRPF los ciudadanos de la Región de Murcia contaron en 2025 con siete nuevas deducciones fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos, la inversión en entidades de economía social, la práctica del deporte y gastos sanitarios entre los que destacan el apoyo a la adquisición de lentes graduadas y a los gastos asociados a enfermedades raras, entre otros. «En este momento, los ciudadanos de la Región cuentan con 27 deducciones fiscales» que corresponde, según el consejero, a un ahorro en el bolsillo de 30 millones de euros.

Detrás del récord de recaudación la consejería apunta al previsible aumento de un 21,5% de ingresos por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que se mostraría como un «termómetro» del crecimiento de la actividad económica al grabar la compra y venta sobre todo de inmuebles en la Comunidad. En el año que acaba de concluir, el PIB regional creció un 3,3%, tres décimas por encima del indicador de crecimiento de España.

Sin embargo, el dato de 2025 muestra una tendencia de decrecimiento. En 2024, el PIB creció un 4,4% frente al 3,5% del conjunto del país. A pesar de que la Región se haya situado en los últimos ejercicios por encima de los indicadores nacionales, en 2026 se prevé la ralentización de este crecimiento, en torno al 2%, que Luis Alberto Marín atribuye a «la desaceleración en todo el país» en el ejercicio que acaba de comenzar.