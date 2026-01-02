La Fundación Isaac Peral cierra un 2025 de consolidación, visión industrial y crecimiento

El 2025 ha sido un año clave para la Fundación Isaac Peral (FIP), que continúa afianzando su papel como uno de los principales agentes dinamizadores de la industria en la Región de Murcia. En un contexto marcado por la transformación tecnológica, la necesidad de talento especializado y la urgencia de impulsar la competitividad, la Fundación ha desarrollado una actividad intensa, diversa y estratégica, centrada en reforzar el tejido industrial regional desde la colaboración público-privada, la innovación y la difusión de conocimiento.

Con un programa anual más ambicioso que nunca, la FIP ha combinado jornadas técnicas, encuentros empresariales, formación, análisis, presentación de herramientas para la I+D+i, impulso institucional y proyectos orientados a fortalecer la visibilidad y el orgullo industrial de la Región. Un año que ha permitido no solo consolidar su relevancia, sino ampliar su influencia en el conjunto del sector productivo murciano.

Empresas, objetivos y visión

Desde sus inicios, la Fundación Isaac Peral ha experimentado un crecimiento sostenido que la ha convertido en un catalizador de la transformación industrial y tecnológica de la Región de Murcia. A lo largo de los años, la FIP ha ampliado su red de empresas miembro, incorporando compañías líderes que representan la diversidad y fortaleza del sector regional. Este proceso de consolidación ha permitido a la Fundación construir un espacio de colaboración estable, capaz de articular proyectos estratégicos y generar sinergias entre empresas, universidades y administraciones públicas.

Asamblea General / FIP

Actualmente, la FIP agrupa a un conjunto de empresas que simbolizan la innovación, la competitividad y la excelencia industrial de la región, entre las que se encuentran: AMC Global, Aurum, Autoridad Portuaria de Cartagena, Auxiliar Conservera, Bionet, Estrella de Levante, El Dulze Growers, Enagás, Fama Sofás, Fundación Sabic, Grupo Caliche, Grupo Fuertes, Grupo Huertas, Hefame, Hidroconta, Hidrogea-Veolia, Himoinsa, IDOM, Indra, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, MTorres, Navantia, Nawter, Postres Reina, Pramac Ibérica, Primafrio, Repsol, SAES y Zamora Company.

Todas ellas contribuyen de manera activa al desarrollo de proyectos que buscan mejorar la productividad, la sostenibilidad y la digitalización del sector, fortaleciendo la industria regional y consolidando su papel como referente nacional.

Los objetivos de la Fundación se centran en promover la innovación, fomentar la colaboración público-privada, atraer talento y consolidar la competitividad de la Región de Murcia. La FIP actúa como plataforma estratégica para la transferencia de conocimiento, la formación especializada y la ejecución de proyectos que requieren un enfoque colectivo. Cada iniciativa de la Fundación se diseña con la finalidad de generar impacto real en el tejido industrial, reforzar la identidad de la región y proyectar la industria murciana como un modelo de eficiencia, sostenibilidad y proyección internacional.

Un ecosistema industrial que crece y se refuerza

Una de las primeras señales del buen momento de la Fundación fue la incorporación de Pramac Ibérica como nueva empresa miembro, ampliando una red compuesta por compañías líderes en sectores estratégicos de la Región de Murcia. A lo largo de 2025, la Fundación dio además la bienvenida a SAES, que se suma como empresa miembro y patrono, aportando su experiencia en soluciones tecnológicas avanzadas y reforzando la diversidad y fortaleza del grupo de empresas asociadas. La red de la FIP incluye compañías que operan en ámbitos como la energía, la alimentación, la logística, la ingeniería, los bienes de equipo, la biotecnología y los servicios tecnológicos avanzados, convirtiéndose en un reflejo de la riqueza y el dinamismo del tejido industrial regional.

Este crecimiento no es solo cuantitativo: refleja la consolidación de un espacio estable de colaboración entre compañías que comparten objetivos, retos y una visión clara de futuro. La Fundación funciona como un punto de encuentro donde se analizan diferentes tendencias, se comparten conocimientos prácticos, se detectan necesidades y se impulsan proyectos que requieren capacidad colectiva. La incorporación de SAES y Pramac Ibérica evidencia además la relevancia de la FIP como plataforma de referencia para empresas que buscan liderar procesos de innovación y sostenibilidad en la Región de Murcia.

En paralelo, a lo largo de 2025 se han fortalecido las relaciones de la Fundación con instituciones, organismos y administraciones públicas, algo que ha permitido desarrollar nuevas herramientas, participar en jornadas externas y reforzar su presencia en la agenda regional de la industria y la innovación. Este posicionamiento consolidado refleja el papel de la Fundación como actor estratégico en la promoción de proyectos industriales, la transferencia tecnológica y la formación de talento especializado.

Jornadas técnicas, análisis y diálogo de alto nivel

Buena parte de la actividad de la Fundación en 2025 se ha centrado en ofrecer a sus empresas encuentros útiles, aplicados y alineados con los retos reales del tejido productivo. Entre ellos destacó la jornada práctica de innovación abierta con IDOM, que permitió introducir metodologías avanzadas para incorporar la innovación al día a día de las organizaciones. Este encuentro aportó dinámicas claras, herramientas replicables y ejemplos que las empresas pudieron trasladar de manera inmediata a sus propios procesos.

Especialmente relevante fue también la jornada celebrada en la sede de Primafrio, organizada en colaboración con E80 Group, donde la logística avanzada, la automatización industrial y la digitalización tuvieron un protagonismo absoluto. Los participantes pudieron conocer de primera mano soluciones reales aplicadas al transporte, la cadena de frío y la gestión inteligente de procesos, en una sesión que combinó reflexión estratégica con demostraciones técnicas en instalaciones punteras.

Otro de los hitos divulgativos del año fue la participación en la jornada Circularmente, organizada por el INFO, donde la FIP subrayó la importancia de integrar la sostenibilidad, la eficiencia energética y la economía circular como ejes irrenunciables del futuro industrial de la Región de Murcia.

Una marca para la industria de la Región de Murcia

En 2025, la Fundación dio un paso decisivo en su objetivo de aportar valor con la creación de herramientas útiles para las empresas. El lanzamiento, junto al Instituto de Fomento, de la Guía de deducciones fiscales por I+D+i se convirtió en uno de los recursos más relevantes del año: un documento claro, práctico y diseñado para que las empresas puedan identificar incentivos, planificar inversiones y aprovechar al máximo los mecanismos disponibles para potenciar la innovación.

Presentación de la nueva marca ‘+Industria Región de Murcia’. / FIP

Uno de los momentos más simbólicos del año llegó con la presentación, junto a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, de la nueva marca ‘+Industria Región de Murcia’, en un encuentro organizado con La Opinión. Este sello nace dentro del Plan Industrial de la Región y aspira a consolidarse como distintivo del tejido productivo regional: una marca orientada a proyectar solidez, identidad y atractivo para la inversión. La Fundación, como interlocutor natural del sector, tomó un papel protagonista en este lanzamiento y reforzó así su rol en la definición de la narrativa industrial de la Región.

III Edición de los Premios FIP

El gran punto de encuentro del año se celebró en octubre con la III Edición de los Premios Fundación Isaac Peral, un acto que superó las expectativas y que reunió a más de doscientos representantes del ámbito empresarial, institucional, académico y militar.

III Edición de los Premios Fundación Isaac Peral. / FIP

Esta edición incorporó una novedad especialmente significativa: el primer Premio de Honor, otorgado al almirante Aniceto Rosique Nieto, reconocimiento que subrayó el valor del liderazgo tecnológico y la trayectoria al servicio de España y de la Región de Murcia.

Las categorías habituales de los premios volvieron a destacar el talento, el esfuerzo y la excelencia de empresas y profesionales que contribuyen al desarrollo industrial. Un evento que ya se ha consolidado como una referencia en el calendario regional y que simboliza el orgullo industrial que la Fundación trabaja por fortalecer.

Un 2026 lleno de proyectos

El presidente de la Fundación, Alfonso Corbalán, ha resumido así la evolución de este año: «2025 ha sido un año que confirma la fuerza industrial de la Región de Murcia. Hemos crecido en empresas miembro, en actividad y en visibilidad, pero sobre todo hemos crecido en colaboración. La Fundación es hoy un punto de encuentro donde la industria piensa en grande, comparte talento y trabaja por un futuro más competitivo, más innovador y más reconocido. La Región tiene una industria fuerte, sólida y con visión de futuro, y nuestro compromiso es seguir acompañándola para que alcance todo su potencial».

Tras un año marcado por la actividad y la consolidación institucional, la Fundación Isaac Peral afronta 2026 con una hoja de ruta ambiciosa: proyectos de formación altamente especializada, nuevas iniciativas de innovación abierta, más herramientas para la competitividad, acciones vinculadas a la sostenibilidad y una mayor proyección de la marca +Industria Región de Murcia.

La Fundación cierra el 2025 con más presencia, más reconocimiento y más capacidad de influencia. Un año que confirma su papel como actor imprescindible en la transformación tecnológica e industrial de la Región de Murcia.