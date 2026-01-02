El fin de los fondos europeos y los aranceles lastrarán la economía

Las previsiones económicas del director técnico del Barómetro del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, José Carlos Sánchez, apuntan a que la economía regional «se va a desacelerar en 2026». Esto significa que seguirá creciendo, pero su progresión será menor a la de este año.

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su apartado de contabilidad regional de España, a fecha de diciembre de este año, indica que el PIB de la Región de Murcia habría crecido en el año 2024 un 4,4% en términos reales, frente al 3,5% del conjunto de España. Con esta cifra, encabeza el ranking de crecimiento en dicho año junto a Canarias.

Según Sánchez, para el año 2025, «el desarrollo de España se estima en un 2,9%, aunque aún no es dato oficial, la mayoría de los organismos apuntan a esta cifra». Es decir, se desacelera el crecimiento de la economía.

En este contexto, explica que las estimaciones de CaixaBank Research (diciembre de 2025) e Hispalink (junio de 2025) sitúan la progresión de la Región de Murcia en 3 décimas por encima del crecimiento de España. No obstante, BBVA Research (mayo de 2025) prevé que la Región de Murcia se incremente lo mismo que España (2,9%).

Para este año que acaba de arrancar, se espera que la economía regional siga perdiendo velocidad de crecimiento y aumente en cifras similares a los del conjunto de España, esto es entre un 2,2 y un 2,3%.

Esta pérdida de dinamismo se debe a que «los fondos europeos se están agotando», sumado al «descenso en el número de exportaciones» debido a «las medidas arancelarias» que estima que «puedan atenazar» el desarrollo económico regional en 2026.

Sobre esto, Sánchez añade que «las tensiones arancelarias y la incertidumbre global justifican la desaceleración en el crecimiento tanto en España como en la Región de Murcia». Además, comenta que «la atonía de la Zona Euro, la inestabilidad política en España, con la nueva prórroga a los Presupuestos Generales del Estado, y el fin del impulso de los fondos Next Generation», también pueden influir.

Respecto a qué sectores pueden ser los más afectados por este crecimiento menor al de otros años, José Carlos Sánchez responde que «las exportaciones de bienes, por el lado de la demanda, y el sector servicios, por el lado de la oferta, serían los ámbitos donde se prevé una desaceleración más acusada».

Prórroga de los Presupuestos

Sánchez también cree que el retraso de los Presupuestos de 2026 en la Comunidad puede generar «un escenario de incertidumbre no propicio para los retos que la Región tiene que afrontar en 2026», ya que la prórroga de las cuentas de este año para el que viene «puede afectar a la inversión pública y privada».

Esto se debe a que «al mantener los Presupuestos de 2025, también deja en el mismo punto el techo de gasto», lo que podría significar consecuencias más importantes «a medio o largo plazo a las inversiones» que la Comunidad tenía proyectadas para el próximo año.

Estos efectos, comenta, que son mayores en el caso de la economía nacional que mantiene los Presupuestos prorrogados desde el 2023. Por eso, cree que «es más plausible que se aprueben las cuentas en la Región de Murcia para el primer trimestre de 2026», porque «a medida que avanza el ejercicio económico es más complicado», y la composición de la Asamblea Regional propicia que puedan ser aprobadas antes las cuentas regionales que las nacionales, ya que los escaños en el Congreso señala que están más atomizados.

Desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital del Gobierno de López Miras indicaron que «están trabajando para que las cuentas de 2026 sean más elevadas que las de este año». En este sentido, José Carlos Sánchez afirma que el hecho de que se cumpla este vaticinio «dependerá del techo de gasto fijado y el déficit». Por último, Sánchez destaca que la continuación del Presupuesto del finalizado 2025 no implica una merma en la prestación de los servicios públicos fundamentales, los cuales están garantizados.