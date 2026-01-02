Fomento licita por más de 1,8 millones la mejora del drenaje de la vía regional que une Pozo Aledo con La Puebla

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sacado a licitación la obra de mejora del drenaje longitudinal de la carretera regional RM-F28, que une la localidad de Pozo Aledo (Torre Pacheco) con la de La Puebla (Cartagena), por valor de 1.827.376 euros.

Esta actuación se enmarca en el programa de defensa de la red regional de carreteras frente a los episodios de lluvias intensas. El consejero Jorge García Montoro ha precisado que "el fin de garantizar la seguridad y movilidad de los ciudadanos que circulan por esta vía", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Los trabajos se realizarán en un tramo de 1,1 kilómetros, entre los puntos kilométricos 5 y 6,1, ambos en el término municipal de Torre Pacheco. Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 16 de enero y la obra tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación consistirá en la ejecución de un canal paralelo a la carretera RM-F28 a lo largo de aproximadamente 1 kilómetro, que dará continuidad al canal de drenaje existente, que proviene de la carretera RM-F26, y que terminará desaguando en la Rambla de los Marines. El canal será de hormigón armado, con unas dimensiones de 3,5 metros de ancho y una altura variable entre 1,5 y 2,5 metros.

Para dar continuidad al perfil longitudinal diseñado para el nuevo canal, se ha previsto la disposición de marcos prefabricados de hormigón en todos los cruces con caminos y accesos existentes a fincas. Los marcos contarán con un ancho libre de 3,50 metros, en coherencia con el ancho del canal, y una altura variable, entre 1,25 y 1,50 metros, en función de la cota de la rasante del camino o acceso en cuestión y el fondo del canal. Sobre sus extremos se dispondrán impostas de hormigón prefabricadas, de 0,50 metros de altura por 0,30 metros de ancho.

La obra incluye la renovación de toda la señalización vertical y el repintado de las marcas viales en todo el tramo de la carretera RM-F28 afectado por las obras.