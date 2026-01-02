Cota de nieve a 300 metros el Día de Reyes en la Región: ¿Se repetirá la nevada de 2017?

Las Navidades están siendo más frías y lluviosas de lo normal en la Región de Murcia, tal y como ya adelantó La Opinión, pero aún está por llegar el último coletazo gélido que rematará las fiestas. A la llegada de la borrasca 'Francis' le acompañará la entrada de una masa de aire ártico, un cóctel que traerá consigo lluvias y bajada de temperaturas este fin de semana y durante el lunes 5 y martes 6 de enero, Día de Reyes.

Este sábado 3 de enero la situación aún no será muy inestable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por esta redacción, no descarta chubascos ocasionales según avance la tarde, pero por el momento durante la jornada no existe un riesgo alto de lluvias. De hecho, para ese día se han reprogramado las cabalgatas de Reyes Magos en la mayoría de municipios de la comunidad, que han cancelado su celebración el 5 de enero ante la previsión climatológica.

Y es que a partir del domingo la situación meteorológica se tuerce. Las lluvias serán generalizadas y tendrán un carácter persistente a última hora del día. Además, habrá un descenso de las temperaturas máximas.

El lunes, 5 de enero, se espera un día inestable. Según la Aemet, Afectará "de lleno" la entrada de esa masa de aire ártico y habrá un descenso generalizado de temperaturas con heladas débiles en zonas de interior y moderadas en zonas altas. La cota de nieve bajará ese día en torno a los 600-800 metros en zonas del interior y por la tarde-noche se esperan precipitaciones en forma de nieve.

Meteorología no descarta emitir algún aviso por riesgo de lluvias para el domingo o el lunes y para ambos días augura nieve en Sierra Espuña, la Sierra del Carche y las pedanías altas de Moratalla.

Cotas bajas de nieve el Día de Reyes

El festivo 6 de enero, Día de Reyes Magos, se intensificará el frío: las temperaturas seguirán en descenso, situándose las mínimas en valores negativos en zonas altas como Caravaca de la Cruz o Yecla y acercándose a los 0 grados en puntos como Murcia. Además, las máximas no superarán los 11 grados en el territorio murciano.

Además, la cota de nieve estará mucho más baja de lo habitual en la Región: se situará en 300 metros el martes, algo que pocas veces ocurre y que lleva a muchos murcianos a imaginarse un escenario con nieve en zonas donde suele ser poco frecuente.

No obstante, sobre la posibilidad de que se repita una nevada histórica en la ciudad de Murcia o en el entorno del Campo de Cartagena, como ya ocurrió en 2017, la Aemet por el momento lo descarta. Pese a la baja cota de nieve indican que "conforme avance la jornada del martes, disminuirá la posibilidad de precipitaciones, por lo que difícilmente nevará en esos puntos".

A partir del jueves 7 de enero la Aemet pronostica más estabilidad, con temperaturas que irán recuperándose hacia valores normales para la época.