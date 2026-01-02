La Consejería de Medio Ambiente cierra 2025 con hitos históricos en biodiversidad, energía y gestión forestal

La Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia ha hecho balance de un año 2025 que el Gobierno regional califica de "decisivo" en la recuperación de especies, la modernización ambiental y el impulso a la transición energética e industrial. Así lo expuso este viernes el consejero Juan María Vázquez, quien desgranó los principales logros del pasado ejercicio y avanzó las líneas estratégicas que marcarán el trabajo en 2026.

En su comparecencia, Vázquez subrayó que el 2025 se ha desarrollado con un presupuesto inicial de 461 millones de euros, ampliado posteriormente para hacer frente a actuaciones extraordinarias, especialmente en materia forestal. El consejero agradeció de forma expresa el trabajo del equipo técnico y directivo de la Consejería y reivindicó el ejercicio de transparencia que supone "rendir cuentas del trabajo realizado y de los resultados obtenidos".

Uno de los hitos más relevantes de 2025 ha sido la recuperación y consolidación de especies que habían desaparecido del territorio regional. El consejero destacó el refuerzo del Centro de Conservación de Flora Silvestre, convertido en eje de programas de recuperación de especies como el brezo blanco o la jara de Cartagena. "Es el resultado de muchos años de trabajo continuado", afirmó.

En fauna, el año ha sido especialmente significativo. La Región ha registrado las primeras camadas de lince ibérico nacidas en libertad, tras la reintroducción iniciada hace tres años. Al menos cinco nuevos ejemplares, repartidos en dos camadas, confirman el asentamiento de la especie. El programa continuará en 2026 con la llegada de nuevos linces y traslocaciones desde otras comunidades autónomas. Este esfuerzo, recordó el consejero, ha valido el reconocimiento internacional al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, distinguido en el Congreso Internacional del Lince Ibérico celebrado en Sevilla hace unos meses.

López Miras, durante una suelta de nuevos ejemplares de lince ibérico en las Tierras Altas de Lorca. / CARM

También 2025 ha marcado un récord en la liberación de tortuga boba, con 94 ejemplares devueltos al mar, la cifra más alta registrada en la Región. Vázquez quiso poner en valor la labor del voluntariado, al recordar que Murcia cuenta con "la red de voluntarios de tortuga marina más importante de todo el litoral español". Entre los hitos del año figura la suelta del mayor ejemplar liberado hasta la fecha, una tortuga de más de 70 kilos en Calnegre.

La lista de especies recuperadas se amplía con la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa, que ha registrado 42 nacimientos en humedales de Lorca y Mazarrón, y con el buitre leonado, cuya población alcanza ya 319 parejas reproductoras y 270 crías, consolidando una recuperación "sólida".

En paralelo, la Consejería ha tenido que hacer frente a una sequía forestal sin precedentes. La respuesta ha sido un ambicioso programa de gestión forestal adaptativa, con intervenciones ya ejecutadas en 4.000 hectáreas y otras 7.000 en marcha, lo que eleva la inversión total a 19 millones de euros. Vázquez explicó que estas actuaciones buscan reducir riesgos, combatir plagas y adaptar los bosques a escenarios de escasez hídrica prolongada.

El consejero Juan María Vázquez, durante la liberación de un ejemplar de más de 30 kilos de peso de tortuga boba en la playa de La Torre Derribada. / CARM

El ejercicio también ha estado marcado por avances en economía circular y residuos, con más de 25,6 millones de euros destinados a apoyar a los ayuntamientos en infraestructuras de recogida y tratamiento, dentro del Plan Recicla. El objetivo, remarcó Vázquez, es que estas mejoras "no repercutan en la factura que pagan los vecinos".

Con respecto a la calidad del aire, la Región ha cerrado 2025 con una red de vigilancia considerada la más moderna de España, once estaciones operativas —que llegarán a 17— y una inversión de 1,5 millones de euros en renovación tecnológica. Según el informe oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, Murcia no superó en 2024 los valores límite de contaminantes y su aire fue calificado como "bueno o razonablemente bueno". Como novedad, se ha desarrollado un Índice Municipal de Calidad del Aire que permite a los ciudadanos consultar datos y previsiones en tiempo real.

Imagen aérea de la antigua explotación minera El Lirio, en junio de 2025. / CARM

La transición energética ha sido otro de los ejes del año. La planificación eléctrica se ha convertido en uno de los factores clave para el desarrollo industrial de la Región de Murcia. El consejero Juan María Vázquez subrayó que durante 2025 se ha empezado a corregir el denominado "desierto energético" que durante años ha limitado la implantación de nuevas industrias por la falta de capacidad en la red. De los 165 nudos eléctricos existentes, más del 82% carecían de disponibilidad y el resto apenas ofrecía margen para proyectos de envergadura, una situación que comenzaba a disuadir a empresas interesadas en instalarse en la Región.

La nueva planificación aprobada incorpora infraestructuras estratégicas como la subestación Cartago, en el Valle de Escombreras, y pone fin al colapso que impedía el crecimiento industrial. Este cambio, unido a que la Región ha superado los 2 gigavatios de potencia fotovoltaica instalada, abre una nueva etapa para atraer inversiones, reforzar la competitividad empresarial y avanzar en un modelo industrial más sostenible, que se consolidará con el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035.

La restauración ambiental también han sido uno de los ejes claves de la política regional. 2025 ha culminado proyectos emblemáticos como El Lirio, la mayor restauración de minería metálica de España, y ha avanzado en San Cristóbal (Mazarrón), con el objetivo de eliminar estos enclaves del inventario nacional de instalaciones mineras peligrosas.

Un año clave para la educación

El balance se completa con hitos en universidades, ciencia e innovación, ámbitos también integrados en la Consejería. La financiación plurianual ha superado los 270 millones de euros, situando a la Región como la tercera mejor financiada de España en porcentaje sobre gasto universitario. Además, se han impulsado microcredenciales, nuevos contratos de profesorado y programas de excelencia científica.

De cara a 2026, el consejero avanzó un año "clave" para culminar programas iniciados, aprobar la Ley de Universidades y la Ley de Ciencia, consolidar especies recuperadas y reforzar el papel de la Región como referente en sostenibilidad, innovación e industria.