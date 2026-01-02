Tiempo
La celebración de las cabalgatas de Reyes Magos en la Región, pendientes de las lluvias: Totana adelanta su desfile
El tradicional acto se celebrará en el municipio totanero este sábado 3 de enero, en lugar del martes, ante la previsión de lluvias
La borrasca ‘Francis’ pone en jaque la celebración de las cabalgatas de Reyes Magos en la Región de Murcia. Los ayuntamientos están pendientes de las previsiones, que auguran lluvias entre el 3 y el 6 de enero, y estudian reprogramar los desfiles para garantizar su buen desarrollo.
El Ayuntamiento de Totana ya ha anunciado que adelanta la tradicional cabalgata de Reyes Magos, que finalmente se celebrará el sábado, 3 de enero, en lugar del martes.
Según informó el Consistorio en un comunicado, la entrega de cartas de los niños se realizará a las 11 horas del sábado en el árbol navideño instalado en la plaza de la Constitución. A las 17.30 será el saludo institucional de los Reyes Magos desde el balcón del Ayuntamiento de Totana, tras el cual dará inicio la cabalgata.
La programación continuará el domingo 4 de enero en el municipio totanero con la adoración de los Reyes al Niño Jesús de la parroquia de Santiago el mayor, a las 18 horas.
El 5 de enero si las condiciones no cambian, será un día muy frío y con un episodio de nevadas en cotas medias y bajas que podrían dejar copos en municipios que no suelen estar acostumbrados a ello. La cota de nieve podría bajar hasta los 400-500 metros en la jornada del martes 6, e incluso más aún en la del miércoles.
Por el momento, no hay constancia de que otros municipios de la Región hayan reprogramado las tradicionales cabalgatas, aunque conviene estar atento a las novedades en las próximas horas.
