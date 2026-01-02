Afrontar un duelo en dos días: primeros pasos para ampliar el permiso

Dos días no son suficientes para sobreponerse a la muerte de un hijo, un padre o una madre, pero tampoco lo son diez. «En ese tiempo apenas te da para resolver los temas de papeleo que hay que hacer tras el fallecimiento, pero no para ser consciente de la nueva realidad ni para superar el duelo».

Así lo afirma la enfermera especialista en cuidados paliativos pediátricos Mirella Rosique, quien ha trabajado durante más de una década en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y donde organiza de forma periódica charlas y jornadas sobre el duelo y cómo afrontar la pérdida de un ser querido.

El Gobierno central se ha propuesto ampliar los permisos por duelo tras el fallecimiento de un familiar de hasta segundo grado de consaguinidad de los dos días actuales a diez al considerar que 48 horas no es tiempo suficiente para volver al trabajo tras una situación de este tipo. Para ello, la pasada semana el Ministerio de Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos, negociación de la que se ha descolgado la patronal, que se ha mostrado totalmente en contra de la modificación.

Actualmente, la legislación establece que el trabajador dispone de dos días por el fallecimiento de un padre, una madre o un hijo, periodo que se puede ampliar hasta cuatro días si se justifica que hay que realizar un desplazamiento. El objetivo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es ampliar este permiso hasta los diez días, lo que obligaría a modificar el Estatuto de los Trabajadores después de que sea aprobado en el Congreso de los Diputados.

El planteamiento inicial es que el trabajador afectado por el fallecimiento de un familiar directo pueda disponer de estos diez días y repartirlos en función de sus necesidades a lo largo de cuatro semanas. En este caso, la familia política quedaría fuera de la ampliación.

En los familiares de hasta segundo grado de consaguinidad se incluyen: padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos, que será para quienes se plantea ampliar los días de permiso de dos a diez. Sin embargo, el permiso se mantendrá en dos días para los familiares de hasta segundo grado de afinidad: suegros, cuñados o yernos.

La propia vicepresidenta ha llegado a manifestar que «nadie puede ir a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre o un hijo». De ahí el interés mostrado para que esta medida salga adelante.

«En diez días se transita el duelo, no se supera»

La experta en duelo Mirella Rosique explica que «el duelo es universal, pero a la vez algo muy personal, lo que hace que cada persona lo lleve de una manera, en función de los recursos que tiene a su alcance y la cercanía con la persona a la que ha perdido». Aunque, apunta que en estas situaciones también influye la edad del fallecido, «no es igual perder a una persona de edad avanzada que a alguien joven, ya que las pérdidas inesperadas te dejan en shock».

Sobre la propuesta del Gobierno de ampliar los permisos por fallecimiento de familiares cercanos, esta enfermera lo tiene claro: «En dos días es imposible recuperarse. Ni en dos días, ni en diez».

Si finalmente se aprueba la medida, los afectados «en estos diez días transitan el duelo, pero para superarlo hacen falta meses o años. No hay un tiempo definido».

Recuerda que el duelo es una etapa de la vida difícil y dolorosa que «la sociedad actual no tiene en cuenta» y señala que hace años era fácil identificar a una persona que transitaba por esta situación porque el luto ayudaba a ello, pero «ahora es más complicado saber si alguien está atravesando un momento de dolor».

Rosique lamenta que «se nos venta el mensaje de que siempre debemos ser positivos y sentirnos fantásticos, cuando esto no es así. Exigimos a la gente que esté bien y al trabajador que sea operativo y vuelva al cien por cien».

Sobre las pérdidas más dolorosas, esta enfermera lo tiene claro: «la pérdida de un hijo es la más dolorosa y complicada para cualquier persona. Es algo que deja a los padres muertos en vida durante mucho tiempo», a lo que añade que, «sin duda, es el duelo más difícil».

Acompañamiento en paliativos

Además de la ampliación del permiso por defunción de familiar directo, el Gobierno también tiene previsto crear un nuevo permiso de 15 días laborables para atender a familiares que se encuentren en la fase final de la vida o en cuidados paliativos, así como el de un día retribuido para acompañar a una persona cercana que se vaya a someter a una eutanasia.

Derribando mitos sobre las pérdidas de personas queridas

Hay tantas formas de afrontar una pérdida como tipos de duelos existen, una afirmación que queda clara en el Manual de Capacitación para el Acompañamiento del Duelo elaborado Unicef y que difunde el propio Consejo General de Psicología de España, un documento que trata de derribar determinados mitos que existen en este ámbito.

El duelo se resuelve aproximadamente en un año

El duelo es un proceso complejo y muy personal, por lo que el periodo de tiempo para ‘resolverlo’ satisfactoriamente varía en función de múltiples factores. En cualquier caso, dura tanto como cada persona necesite.

El duelo es como una depresión

De hecho, son términos prácticamente sinónimos. El duelo no es una enfermedad. Aunque ambos comparten en ocasiones ciertas manifestaciones (abatimiento, desilusión, tristeza profunda, llanto, desapego de la vida, apatía), conviene recordar que la depresión es una enfermedad mental con sus propias causas y criterios diagnósticos. El duelo es una reacción normal y adaptativa ante la pérdida de algo o alguien significativo.

Hay muertes que son peores que otras

El duelo no es una competición de méritos para ver quién ha tenido la peor desgracia y quién está sufriendo más. Nadie está dentro de la mente ni del corazón para comprobar cuánto importaba lo que se ha perdido.

Cuando la muerte es natural no genera duelo

En el duelo, lo que importa es la vinculación que se tenía con quien se ha perdido. Una muerte puede ser ‘natural’, sin embargo, estar acompañada de ciertos factores de riesgo que puedan complicar en un momento u otro ese duelo.

A más llanto más dolor

El duelo es un proceso complejo y misterioso, donde están presentes muchas emociones, muy alteradas, mezcladas, como en una explosión o ebullición muy desordenada. No hay que reducir el duelo a tristeza y llanto. En el duelo también hay culpa, rabia, miedo y vergüenza. El llanto es solo una manera más de expresar el dolor y puede ser mal interpretado ya que una persona que llorar no está sintiendo más que una persona que no llora.

Los jóvenes lo llevan mejor

Ser joven no significa ser más feliz, igual que ser hombre no significa ser más fuerte, ni ser mujer es ser más sensible. Todos los seres humanos viven las experiencias de dolor de forma diferente, cada uno siente el dolor de manera individual.

Es un proceso de cinco fases

Durante décadas se ha consolidado la creencia de que todo duelo tiene cinco fases por las que todo el mundo pasa: shock, negación, negociación, depresión y aceptación. Pero lo cierto es que es un proceso dinámico y no todo el mundo pasa por todas ellas.