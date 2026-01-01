Recuperar el tren de Granada a Murcia tras 41 años sin servicio, un deseo para 2026

Colectivos y representantes políticos e institucionales han participado este miércoles, como sucede cada Nochevieja desde hace 41 años, en la concentración que desde Baza reivindica la recuperación de la línea ferroviaria que conecta esta ciudad del norte de la provincia granadina con Guadix, Almanzora (Almería) y Lorca (Murcia), y que confían en que pueda restablecerse en 2026.

La antigua estación de tren bastetana ha sido el punto de encuentro un año más de decenas de personas convocados por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Baza, cuyo presidente, Francisco Martínez, ha mostrado a Efe su satisfacción por el "éxito" de este año, al contar, entre otros, con la participación del presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez.

Precisamente, los convocantes han concedido un 'Quinqué por el Tren', uno de los galardones que otorgan anualmente a quienes pelean y luchan por su causa, al dirigente de la institución provincial granadina, al haber sido propulsor de la mesa del ferrocarril que reivindica la recuperación de esta línea entre las tres comarcas.

El presidente de la Diputación ha afirmado que esta reivindicación que se desarrolla desde hace 41 años pone de manifiesto cómo la comarca quedó "mucho peor comunicada" como lo estaba hasta entonces, y ha reiterado la necesidad de que el Gobierno central apueste por la movilidad y las infraestructuras.

Con ello, ha recalcado, se estará haciendo una apuesta por las empresas y el desarrollo de la zona del eje Guadix-Baza-Lorca, que posibilitaría que la provincia granadina estuviera "mucho mejor" conectada.

En el acto se han expuesto algunos de los pasos que se están dando para exigir que regrese el tren a la zona, como el informe que rebatirá al elaborado por el Ministerio de Transportes sobre la inviabilidad de retomar a línea ferroviaria.

Los colectivos han anunciado que en caso de que el ministro no les atiendan viajarán directamente a Madrid para movilizarse.

Cada 31 de diciembre, la estación de Baza alberga esta protesta que comenzó el día que se suprimió la línea, hace 41 años, con un encuentro entre vecinos y ahora se ha convertido en una cita para exponer las necesidades de las comarcas afectadas por la ausencia de comunicaciones ferroviarias.