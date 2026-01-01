La primera nacida de la Región en 2026 es Hajar

La primera vida que ha traído este 2025 es Hajar, una niña que solo esperó 20 minutos después de las 0.00 horas para venir al mundo. Tuvo lugar en el Hospital de Los Arcos, localidad del Mar Menor donde residen sus padres Bouchia y Abdrahim.

La madre es ama de casa y el padre es trabajador del campo. Son una familia procedente de Marruecos que lleva residiendo en España 18 años.

La recién nacida, se suma a una unidad con otros dos hijos, un chico de ocho años y una chica de diez. El parto, según ha explicado la joven de diez años -que sido la que ha atendido a los medios-, tuvo lugar sin incidencias. La madre acudió al hospital desde las 15 horas del 31 de diciembre, después de romper aguas.

La niña nació pesando 3.110 kilogramos en la habitación trece, de la unidad 2, perteneciente a la segunda planta del hospital de esta localidad del Mar Menor

Primer nacido en la Arrixaca

El primer alumbramiento en el hospital más grande de la Región tuvo lugar a las cuatro y veinte de la madrugada en la cama 1 del Bloque materna y fue un niño llamado Guillermo.

El chico vino al mundo con un peso de 2,8 kilos, a través de una cesárea por una vuelta de cordón en el cuello, según ha explicado su padre, Samuel.

La madre, María estuvo unas 24 horas en el hospital. A pesar de la espera y del parto especial, los padres comentan que todo se produjo sin complicaciones. "Lo que no sabíamos era exactamente en que fiesta iba a nacer, finalmente decidió celebrar el 2026", dice el padre sobre el momento que 'ha escogido' su hijo para llegar al mundo.

Samuel es ingeniero y María, maestra infantil -algo de experiencia tendrá atendiendo a niños-. El joven Guillermo tiene otros dos hermanos: Sara (3 años) y Samuel (5). Sobre la convivencia de tres infantes de tan poca edad en el hogar Samuel considera que "puede ser difícil en algunos momentos", pero que también es muy positivo y que ya tienen experiencia con los otros dos.

Un nuevo hijo siempre es un reto, comentan que la experiencia con los primeros requirió esfuerzo, "se trata de vivir para el niño", pero se muestra eufórico y cree que será cosa de "adaptarnos". No esconde su alegría y afirma que "siempre es una maravilla acoger a un nuevo miembro en la familia".