El Gobierno regional adjudica la redacción del proyecto del futuro Centro de Conservación de Especies del Mar Menor por 267.768 euros

El Gobierno regional adjudica la redacción del proyecto técnico que, según han explicado a través de una nota de prensa, "permitirá transformar la antigua terminal de pasajeros del aeropuerto de San Javier en el Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM2)". Añaden que es una infraestructura concebida para "reforzar la protección, la investigación y la divulgación sobre la biodiversidad marina vinculada a este ecosistema". La redacción del proyecto se contrata por 267.768 euros, una cifra sensiblemente inferior al presupuesto con el que salió a licitación, 345.508 euros, aclaran.

Comentan que el contrato se adjudica al equipo liderado por el arquitecto José Manuel Chacón, con experiencia en actuaciones previas en edificios emblemáticos, entre ellas el Cuartel de Instrucción de Marinería y el frente marítimo de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

La concurrencia al procedimiento se cierra con siete ofertas presentadas por equipos especializados en arquitectura e ingeniería procedentes de la Región de Murcia y de otras comunidades como Madrid, Mallorca y Alicante,"lo que evidencia el interés técnico que despierta la actuación", dicen.

Plazo

Subrayan que el plazo máximo para la redacción del proyecto es de ocho meses desde la formalización, e incluye una auditoría inicial del estado actual de la edificación para evaluar soluciones constructivas y sistemas de instalaciones, así como la elaboración del anteproyecto, el proyecto básico, el proyecto de ejecución y los proyectos de instalaciones necesarios para la futura adecuación del inmueble y sus servicios asociados.

La adjudicación del proyecto técnico constituye el paso previo imprescindible para abordar, una vez finalizada la redacción, la licitación de las obras de transformación de la terminal.

La actuación se desarrolla sobre una superficie aproximada de 4.515 metros cuadrados de la antigua terminal, que se reutiliza para albergar espacios científicos, técnicos y de atención veterinaria, combinados con áreas de divulgación abiertas a la ciudadanía mediante visitas guiadas.

El diseño prevé 16 tanques marinos con una capacidad total de 854.000 litros, orientados a la conservación y recuperación de especies marinas, con especial atención a las autóctonas del Mar Menor.

Infraestructura

Señalan que el programa funcional estructura el Centro OM2 en tres grandes zonas. La primera corresponde al Centro de Conservación de Especies Marinas, con un área privada de laboratorios y espacios técnicos (analítica de aguas, microscopía, trabajo con especies, cuarentenas, talleres, almacenes, pañol de buceo, vestuarios y cocina de apoyo), "pensada para uso interno y con acceso restringido", afirman.

Para la segunda área plantean una zona de laboratorios expuesta al público, que permite mostrar parte de la actividad científica sin comprometer la operativa: salas de cultivo de fitoplancton y zooplancton, reproductores, desarrollo larvario, juveniles y climatización asociada.

A ello se suma un área de divulgación accesible a la ciudadanía, con recepción y control de accesos, aseos públicos, tanques de exposición, aulas de formación, sala de conferencias y espacios de filtración y climatización vinculados a los tanques, con las limitaciones de acceso propias de las zonas técnicas.

La segunda gran zona funcional del proyecto corresponde a la gestión administrativa del centro, con despachos multipuesto, dirección, salas de reuniones y juntas, zonas auxiliares, aseos y un espacio de comedor y descanso para el personal, también de uso interno.

La tercera zona abarca los espacios exteriores, con áreas ajardinadas, balsas de semilibertad para la recuperación progresiva de especies, y la urbanización asociada con zonas de acceso y aparcamiento.

El contrato de redacción incorpora, además, criterios de eficiencia energética, con el objetivo de que el edificio cumpla los estándares de consumo energético casi nulo (nZEB).

Accesos, seguridad y servicios asociados

Junto a la reorganización interior de la terminal, comunican que "el proyecto contempla la adecuación y puesta en servicio de los aparcamientos cubiertos de coches y autobuses y de los viales interiores existentes, así como la mejora de accesos desde la carretera RM-F34 y la instalación de sistemas de control de accesos".

Con esta adjudicación, el Ejecutivo autonómico considera qque da un "nuevo paso en la hoja de ruta para dotar al Mar Menor de un equipamiento estable de conservación, recuperación y seguimiento científico de especies". Creen que podrán, además, "incorporar una dimensión educativa y divulgativa para acercar a la sociedad el trabajo técnico que se realiza en favor de la biodiversidad marina".