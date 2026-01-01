La biblioteca regional de Murcia bate su récord de préstamos y de socios

Aunque se cree que cada vez se lee menos, principalmente en referencia a los jóvenes rechazan la lectura, los datos dicen lo contrario.

Según ha informado la Comunidad a través de una nota de prensa, la Biblioteca Regional de Murcia ha batido su récord de préstamos en el año 2025.

Indican que se cedieron 575.000 en total. Lo que supone un aumento del 34% con respecto al 2024. Se trata, en datos brutos, de 19.559 más.

También se rompieron las cifras de socios, pues sumaron más de 6.000 los últimos doce meses. Con esto, alcanzan la cifra de los 228.000.

El formato que más creció fue el digital. En concreto se prestaron 224.000 artículos digitales, 16.000 (7%) más. Por otro lado, el físico aumentó en 3.500 (9%), sumando en total 351.000 en el mencionado periodo.

Asimismo, señalan que dentro de este último se incluyen todos los préstamos llevados a cabo a través de los bibliobuses que fueron 89.000, una cuarta parte del total

La plataforma eBiblio donde se prestan los digitales aumentó en 800 la cifra de usuarios activos, hasta los 9.378; eFilm, para audiovisuales, en 1.300 hasta los 9.000.

La colección bibliográfica física sumó 6.000 ejemplares hasta los 556.547, más de 62.000 de ellos en bibliobuses, el 12 %.

Declaraciones

“Estos datos ubican a la Biblioteca Regional como un espacio cultural de primer orden en nuestra Comunidad”, manifestó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez. “Este importante crecimiento, tanto en el número de préstamos como en el de socios, es el resultado directo de la estrategia cultural que el Gobierno regional viene impulsando en su principal institución bibliotecaria", insistió.

Sánchez considera que el crecimiento, mayoritariamente el digital, es "una apuesta por la modernización de los servicios, la ampliación de la oferta digital y el acercamiento de la cultura a toda la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia o de sus hábitos de consumo cultural”,