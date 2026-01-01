La asociación encargada de velar por los derechos laborales de los guardias civiles denuncia falta de efectivos en la rave de Hellín

La AUGC denuncia que la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil denuncia la falta de refuerzos en la rave de Hellín porque, por el momento, sol se han desplazado las USECICS de Toledo, Guadalajara, Ciudad Real y Murcia. Consideran necesaria la presencia de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS) y de más USECICS de Comandancias limítrofes o próximas.

"Insistimos en la falta de previsión en los días previos a la llegada de centenares de furgonetas y camiones extranjeros principalmente de origen francés, donde se debería haber dispuesto de un dispositivo de guardias civiles más numeroso sobre todo con unidades antidisturbios", indican

Asimismo, añaden que en la tarde y noche de los días 30 y 31 de diciembre la avalancha de vehículos no pudo ser detenida, ya que los asistentes hacían "caso omiso de las ordenes de los guardias civiles, saltando los controles de carreteras, las barreras y donde no podían realizarlo cruzando por campos y veredas sin control".

También han protestado ante lo que, según dice, han sido "jornadas agotadoras de 13 y 14 horas", sobre todo el primer día de la rave. Explican que esto se debe a la falta de efectivos anteriormente comentada. Para AUGC no está bien que "se les hayan planificado 70 horas de trabajo en seis días a los guardias civiles".

Piensan que es "aún más grave" que la USECIC de Murcia se tenga que trasladar a diario hasta la zona de la rave, lo que supone un tiempo de conducción de entre una hora y dos horas "además de las ocho que deben pasar en la fiesta ilegal".

Hablan de "despropósito" al referirse a una planificación que, según comentan, dejará "tan solo 4 horas para dormir a los agentes". "Todo esto es para ahorrarse el alojamiento y las dietas de nuestros compañeros", añaden

No entienden que la Dirección General de la Guardia Civil haya ordenado el despliegue de esta manera, "siendo conocedores de que vulneran la normativa sobre el horario laboral y los descansos, así como la prevención de riesgos laborales".

La AUGC ha enviado escritos oficiales al Coronel de la 5ª Zona de Murcia y a la Dirección general de la Guardia Civil para expresar sus quejas y para pedir que se reduzcan los horarios de servicios "de modo que no superen las 8 horas diarias y puedan descansar el tiempo necesario". "Que vean a sus hijos el día de Reyes", concluyen.

Subrayan que todo lo denunciado será remitido al Delegado del Gobierno de Murcia para que "conozca el problema y realice las gestiones necesarias para solucionarlo".