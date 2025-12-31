La Unidad de Tráfico de Ribera Hospital de Molina, clave en la atención a accidentados

Ribera Hospital de Molina, gestionado por grupo sanitario Ribera, tiene integrado desde 2022 la Unidad de Tráfico dentro de su cartera de servicios para ofrecer, con profesionales del propio hospital, una atención integral al paciente accidentado, además de valoración de secuelas y asesoramiento legal. En 2025, este servicio ha atendido a alrededor de 2.000 pacientes, consolidándose como un recurso esencial en la atención a accidentes de tráfico.

Las víctimas tienen acceso a atención sanitaria inmediata las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto en el Servicio de Urgencias como en cualquiera de los centros de Ribera en la Región de Murcia. Un médico de referencia se hace cargo del paciente desde el primer momento, coordinando su recuperación y valorando la realización de las pruebas necesarias en función de cada caso.

Durante Navidad, el aumento de desplazamientos y de la densidad del tráfico incrementa el riesgo de siniestros

«El paciente, una vez haya llegado al hospital, tiene que estar tranquilo, la Unidad de Accidentes de Tráfico ofrece un acompañamiento completo y adaptado a sus necesidades», afirman desde Ribera Hospital de Molina. Este servicio se encarga de la acogida, la tramitación de toda la documentación y la coordinación rápida de los tratamientos médicos necesarios, poniendo a su disposición su extensa red de clínicas propias para garantizar una atención de calidad, eficaz y lo más cómoda posible.

Ana María Dasí Espinosa resalta la importancia de la inmediatez en la atención. | / Hospital Ribera Molina

Durante las fechas navideñas, el aumento de desplazamientos y de la densidad del tráfico incrementa el riesgo de siniestros, especialmente en entornos urbanos. En este periodo, el Servicio de Traumatología atiende con mayor frecuencia lesiones musculoesqueléticas leves o moderadas, como cervicalgias, cervicodorsalgias y lumbalgias postraumáticas, derivadas principalmente de colisiones por alcance, frenazos bruscos o pequeños choques.

«Aunque muchos de estos accidentes se catalogan inicialmente como leves, es fundamental realizar una valoración traumatológica exhaustiva, ya que los síntomas pueden aparecer horas o días después del impacto», explican los traumatólogos Javier Martínez Ros y Miguel Martínez Ros, quienes subrayan la importancia de la atención precoz para iniciar el tratamiento adecuado y prevenir posibles complicaciones.

La atención sanitaria es inmediata las 24 horas, los 365 días del año

En esta línea, Ana María Dasí Espinosa destaca que la población «cada vez tiene más cultura de la enfermedad, de la fisioterapia y de los tratamientos para el dolor», y resalta la importancia de la inmediatez en la atención y de abordar cada caso de forma individualizada, ya que la evolución de las lesiones varía en función de factores como la edad, la condición física o la existencia de patologías previas.

La fisioterapia temprana se consolida así como una pieza clave dentro del proceso asistencial, favoreciendo la recuperación funcional y reduciendo el riesgo de secuelas. Todo ello dentro de un modelo multidisciplinar y coordinado, con la participación de Urgencias, Traumatología, Fisioterapia, Radiología y Enfermería, que permite una atención rápida, eficaz y centrada en el paciente, especialmente necesaria durante el periodo navideño, cuando la prevención y la prudencia al volante son fundamentales para la seguridad vial.